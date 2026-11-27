Formule 1 GP van Qatar

Beroep Audi tegen Yuki Tsunoda afgewezen: dit is waarom

Yuki Tsunoda behoudt zijn 10e plaats in de Italiaanse Grand Prix nadat Audi de herstartprocedure had aangevochten bij het International Court of Appeal van de FIA

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:19

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Ruim twee maanden na de Formule 1-race op Monza is de uitslag eindelijk bevestigd. Audi vond dat Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda - die mocht invallen na de polsblessure van Isack Hadjar en de daaropvolgende promotie van Liam Lawson - een tijdstraf verdiende voor een mogelijke overtreding bij de herstart.

Na de zware crash van Charles Leclerc volgde op de Temple of Speed een staande herstart. Tsunoda stuurde aanvankelijk naar de linkerkant van de grid en dus naar de verkeerde startplek. Na een late manoeuvre richting zijn daadwerkelijke startvak volgde een extra formatieronde.

In het sportief reglement staat dat een coureur die een extra formatieronde veroorzaakt, vanuit het einde van de pitstraat moet starten. Gebeurt dat niet, dan kan de overtreding worden bestraft met een stop-and-go penalty. In het geval van Tsunoda startte hij gewoon vanaf de grid, maar de stewards besloten na de race geen verdere actie te ondernemen.

Voor Audi was dat genoeg om de zaak aan te vechten bij het International Court of Appeal (ICA). Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg finishten op Monza als elfde en twaalfde achter Tsunoda. Met het oog op de strijd met Haas om de zevende plaats in het constructeurskampioenschap was elk extra punt welkom geweest voor het merk met de vier ringen.

Dat extra punt uit de race op Monza komt er voor Audi echter definitief niet. Tijdens het raceweekend in Qatar maakte het International Court of Appeal bekend dat het eerste verzoek van Audi om in beroep te gaan wel “ontvankelijk” was verklaard, maar dat het beroep zelf vervolgens “inhoudelijk is afgewezen”.

De volledige toelichting op dat besluit laat nog op zich wachten. Omwille van de snelheid communiceert het ICA altijd eerst de uitspraak, waarna de volledige motivering pas later wordt vrijgegeven.

Het ICA verwijst simpelweg terug naar de oorspronkelijke beslissing van de FIA (document 69), die nog altijd als geldig wordt beschouwd. In dat document accepteerden de stewards het verweer van Racing Bulls en voegden zij eraan toe dat Tsunoda op dat moment niet had kunnen weten dat hij werd gezien als de veroorzaker van de extra formatieronde:

“Verder bepaalt artikel B5.9.4 dat als een coureur die de extra formatieronde veroorzaakt vervolgens in staat is om aan die extra formatieronde te beginnen, hij aan het einde van die ronde de pitstraat moet inrijden en vanuit de pitstraat moet starten. Pas als de coureur dat niet doet, wordt de verplichte straf van een stop-and-go penalty opgelegd.

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Met andere woorden: de straf is voor het niet binnenkomen in de pitstraat en het niet van daaruit starten. De straf is niet voor het veroorzaken van de extra formatieronde, als hij die extra formatieronde al heeft veroorzaakt.

“Hier ontstaat een wezenlijk punt, want om te kunnen voldoen aan de verplichting om de pitstraat in te rijden en van daaruit te starten, moet een coureur weten dat hij de oorzaak was van de extra formatieronde. De teamvertegenwoordiger verwees naar situaties waarin extra formatieronden zijn gestart door externe omstandigheden, zoals de positie van een fotograaf enzovoort. In dit geval is er geen bericht naar het team of de coureur gestuurd waarin werd gemeld dat zij de oorzaak waren van de extra formatieronde.

“Het team had, op basis van het feit dat de auto conform de reglementen binnen zijn startvak stond, naar ons oordeel geen reden om de coureur op te dragen de pitstraat in te rijden en van daaruit te starten.

“Daarom bepalen wij dat, ongeacht of de coureur de extra formatieronde rechtstreeks heeft veroorzaakt of niet, het team en de coureur niet wisten dat zij als oorzaak werden gezien. Om die reden kunnen wij in dit geval geen stop-and-go penalty opleggen en besluiten wij geen verdere actie te ondernemen.”

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