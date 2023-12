Ecclestone ziet gelijkenissen tussen Schumacher en Verstappen

Max Verstappen domineert nu de Formule 1 zoals Michael Schumacher dat in zijn Ferrari-tijdperk ook deed. De Nederlander schreef in 2023 meerdere records uit de boeken met zijn negentien zeges, waarvan tien op rij tussen Miami en Monza. De dominantie van Verstappen is ontzagwekkend, net als Schumacher in zijn jaren dat hij namens Ferrari vijf titels veroverde. Het levert ook weer vergelijkingen op, zo ook van oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die beide coureurs heeft zien groeien toen hij aan het roer van de koningsklasse van de autosport stond.

Ecclestone ziet in Verstappen enkele trekjes van 'Schumi', die bekend stond om zijn genadeloosheid. "Max Verstappen heeft een beetje van hem in zich", zegt Ecclestone tegen het Duitse persbureau DPA. "Maar Max is niet zo genadeloos als Michael was, want Michael dacht nooit na over compromissen sluiten", stelt de 93-jarige Brit vast. Naar zijn mening was Schumacher 'een beetje genadelozer' op de baan.

In het gesprek met DPA wordt de voormalig F1-baas ook gevraagd naar Lewis Hamilton, die sinds 2020 op gelijke hoogte staat met Schumacher wat betreft het aantal titels. Ecclestone, die eerder dit jaar nog aangaf dat Schumacher in zijn optiek de enige recordhouder is van het aantal F1-titels, stelt nu de Mercedes-coureur zijn achtste wereldtitel niet te misgunnen. "Ik hoop dat het hem lukt. Dan zou hij geschiedenis schrijven", aldus Ecclestone.

De reden dat Ecclestone begin dit jaar zei dat Schumacher in zijn optiek de enige recordkampioen is, is omdat hij vond dat de titel van 2008 naar Felipe Massa had moeten gaan. Hij doelde daarmee op Crashgate in Singapore dat jaar. Daar crashte Nelson Piquet Jr. opzettelijk zijn Renault om teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Volgens Ecclestone had dat resultaat geschrapt moeten worden, waardoor niet Hamilton maar Massa na de Grand Prix van Brazilië kampioen zou zijn geworden. Het was echter ook dezelfde Ecclestone die aangaf dat hij en FIA-voorzitter Max Mosley van Crashgate afwisten, maar besloten niet in te grijpen om de Formule 1 voor een 'enorm schandaal' te behoeden. Voor Massa was dat aanleiding om mogelijkheden voor een rechtszaak te onderzoeken. Hij heeft de eerste stappen gezet, maar het advocatenteam gunde FOM meer tijd om zich in de zaak te verdiepen.