Bernie Ecclestone verdachte in grootschalige fraudezaak

De 91-jarige Ecclestone heeft verzuimd om 400 miljoen Britse ponden (473 miljoen euro) aan bezittingen in andere landen aan te geven bij de Britse belastingdienst, meldt het openbaar ministerie in een verklaring op maandag. “De aanklacht is het gevolg van een complex en wereldwijd onderzoek naar criminele organisaties door de HMRC fraude-opsporingsdienst”, zegt Simon York van HMRC. De eerste zitting in de zaak is op 22 augustus in Londen.

Ecclestone kwam enkele weken geleden ook al negatief in het nieuws toen hij de Russische dictator Vladimir Poetin en diens inval in Oekraïne verdedigde. Dat stuitte op grote kritiek vanuit verschillende kanten. Lewis Hamilton schaarde Ecclestone in een groepje ‘oude stemmen’ die geen podium meer moeten krijgen. De Formule 1 nam openlijk afstand van de uitspraken die de Brit deed.

Dit weekend nam Ecclestone die woorden alsnog terug. “Het is misschien goed om een aantal dingen recht te zetten die ik gezegd heb, zaken waar ik last van heb gehad omdat ik dingen gezegd heb en door dingen waarvan mensen denken dat ik ze gezegd heb”, zegt Ecclestone bij Sky. “Soms praten mensen voor hun beurt en denken ze niet na over de zaken die ze bespreken. Dat deed ik waarschijnlijk ook, ik kan begrijpen dat mensen denken dat ik zijn acties in Oekraïne verdedig, maar dat doe ik niet.”

Hij vervolgt: “Ik ben zelf opgegroeid in de laatste oorlog die we hadden, ik weet wat het is. Het spijt me voor de mensen in Oekraïne, ze zijn onschuldig en hebben niets gedaan. Ze willen door met hun levens. De kinderen moeten naar school, er moet gewerkt worden en er moet inkomen zijn om de familie te onderhouden. Ze verdienen deze worsteling niet. Dat is voor niemand goed. Niemand schiet hier iets mee op, ze moeten om tafel en tot een oplossing komen. Het spijt me enorm als ik iemand pijn gedaan heb met mijn uitspraken, dat was niet de bedoeling.”