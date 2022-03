Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne zijn er vanuit de auto- en motorsport diverse sancties ingesteld tegen Rusland. Vrijwel alle grote kampioenschappen hebben besloten om de geplande races op Russisch grondgebied van de kalender te halen. De FIA heeft echter geen gehoor gegeven aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om atleten uit Rusland – en uit Belarus, een bondgenoot van Rusland – te weren uit internationale competities. Diverse nationale autosportbonden, waaronder die in Groot-Brittannië en Finland, hebben vervolgens wél de stap gezet om atleten uit beide landen niet deel te laten nemen aan races in hun land.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat Haas F1-coureur Nikita Mazepin niet mag starten tijdens de Britse Grand Prix. Bernie Ecclestone vindt dat een vreemd besluit. De voormalig F1-topman schaart zich achter de keuze die de FIA eerder maakte. “De FIA heeft absoluut het juiste besluit genomen. De wereld is het over zoveel dingen eens in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar ik denk niet dat iemand er echt over heeft nagedacht of er met zijn hoofd bij is. Als er een Russische coureur in de F1 rijdt, wat heeft dat er dan mee te maken dat Rusland een oorlog uitvecht?”, vraagt hij zich in gesprek met The Independent af. “Daar zit geen verband tussen. De Russische atleten hebben helemaal niets te maken met dit conflict. Ze maken er geen deel van uit en dat hebben ze ook nooit gedaan. Ze zijn toevallig Russisch.”

'Afgelasten GP Rusland doet Poetin weinig'

Op andere fronten heeft de FIA juist besloten om wel in te grijpen en sancties op te leggen. Zo heeft de World Motor Sport Council besloten om het besluit van de Formule 1 tot afgelasting van de Grand Prix van Rusland geratificeerd. Donderdag werd bekend dat de koningsklasse het contract met de promotor in Rusland zelfs heeft opgezegd, waardoor de F1 de komende jaren niet naar het land afreist. Ecclestone betwijfelt echter of de sport daar goed aan doet, maar ook of de FIA wel had ingegrepen als de F1 zou besluiten om de race gewoon te laten plaatsvinden.

“De Formula One Group heeft besloten dat het annuleren van de race de juiste beslissing was, maar ik weet niet of dat wel zo is. Er is geen oorlog in Rusland. De FIA bevestigde het annuleren omdat de Formula One Group de race heeft afgelast. Als niemand daarover gesproken had, weet ik zeker dat de FIA niets had gedaan”, betoogt Ecclestone, die denkt dat de Russische president Vladimir Poetin zich weinig aantrekt van de afgelasting. “Poetin is waarschijnlijk niet blij met alles wat er gebeurt. Maar met alles wat er gaande is en het feit dat hij als crimineel bestempeld wordt en de wereld tegen hem is gekeerd, denk ik niet dat hij zich echt zorgen maakt om een Formule 1-race.”

Ecclestone heeft overigens een goede relatie met Poetin. In gesprek met Times Radio zegt de Brit dat de leider van Rusland als persoon "rechtdoorzee en integer" is en dat hij "precies deed wat hij zei dat hij ging doen" met de inval in Oekraïne. In eerdere interviews uitte Ecclestone al meermaals zijn bewondering voor Poetin, die hij graag als leider van Europa zou willen zien en voor wie hij een kogel zou vangen.