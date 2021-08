Ecclestone over titelstrijd: "Ik zou mijn geld op Verstappen zetten”

De inmiddels 90-jarige Ecclestone loopt al een tijdje niet meer rond in de Formule 1-paddock, maar de oud-Formule 1-baas volgt de sport nog altijd op de voet. Voor de start van de tweede seizoenshelft werd Ecclestone in gesprek met Auto, Motor und Sport gevraagd naar zijn mening over de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. De vraag welke van de twee kemphanen dit jaar aan het langste eind gaat trekken, kwam uiteraard ook aan bod: "Ik zou zijn mijn geld op Max zetten”, vertelt Ecclestone tegenover het Duitse automagazine. “Hij doet het goed en hij schijnt op dit moment over de snelste auto te beschikken.”

Ecclestone denkt dat het er uiteindelijk vooral op aankomt welke van de twee titelkandidaten de minste fouten maakt: “Max zal races gaan winnen die Lewis niet kan winnen, en omgekeerd. Aan het einde van de rit zal het aantal gemaakte fouten de beslissing brengen. Lewis heeft wat dat betreft meer ervaring, hij kent deze situatie al. Het grootste risico voor Max is dan ook dat hij meer fouten kan gaan maken.”

Hamilton te licht bestraft in Silverstone

Wat betreft het onderdeel fouten werd Ecclestone ook nog even gevraagd naar de aanrijding tussen Verstappen en Hamilton tijdens de openingsronde op Silverstone. Gevraagd of het een fout was van Verstappen dat hij ten koste van alles de leiding wilde vasthouden en of hij niet beter eieren voor zijn geld had kunnen kiezen, antwoordde Ecclestone: “In theorie wel ja, maar in de praktijk is het een ander verhaal. Als Lewis er daar voor was gekomen had Max het lastig gekregen. De Mercedes was sneller op de rechte stukken. Max had dan moeten vertrouwen op de strategie en op zijn pitcrew, maar een snellere pitstop valt niet te plannen.”

Volgens Ecclestone heeft het team van Red Bull wel een fout gemaakt in de poging van de renstal om de stewards opnieuw naar het incident te laten kijken: “Ik had het ook wel geprobeerd, maar niet aan de hand van de vraag of Lewis de schuldige was en of hij die bocht überhaupt zou hebben gehaald als Max daar niet had gereden. Dat speelde geen enkele rol. De stewards hadden Hamilton namelijk al als schuldige aangewezen, daarmee was die vraag opgelost. Red Bull had zich uitsluitend op de strafmaat moeten focussen en een zwaardere straf moeten eisen.”

Uiteindelijk bleef het voor Hamilton bij een tijdstraf van 10 seconden. Welke straf had de Brit gekregen als Ecclestone het voor het zeggen had gehad? “Een 20 seconden stop-and-go.”