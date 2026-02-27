Ecclestone lovend over Audi en 'toekomstig F1-kampioen' Bortoleto
Bernie Ecclestone denkt dat Audi in 2026 een competitief debuutseizoen in de Formule 1 kan afleveren. Vooral van Gabriel Bortoleto verwacht de voormalige Formule 1-topman veel.
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
De naam Sauber is eind 2025 van de Formule 1-grid verdwenen. De renstal uit het Zwitserse Hinwil is opgegaan in het nieuwe fabrieksteam van Audi, dat in 2026 debuteert in de koningsklasse. De Duitse fabrikant doet niet alleen met een eigen F1-team mee, maar heeft bovendien een eigen power unit ontwikkeld.
Daarmee staat Audi dit jaar voor de grote uitdaging om snel competitief te worden. Iemand die er wel vertrouwen in heeft dat dit gaat lukken, is voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. "Ze hebben alle ingrediënten verzameld voor een succesvol eerste jaar in de Formule 1. Alle teams zitten dicht bij elkaar, dus Audi kan competitief zijn", oordeelt de inmiddels 95-jarige Brit bij Sport.de.
Audi houdt voor zijn F1-debuut vast aan de coureurs die vorig jaar al voor Sauber uitkwamen: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Vooral van laatstgenoemde is Ecclestone erg gecharmeerd. "Bortoleto gaat een bedreiging zijn voor Hülkenberg. Hij is heel snel en een potentiële toekomstige wereldkampioen", aldus de in Brazilië woonachtige Ecclestone.
Bernie Ecclestone heeft hoge verwachtingen van Gabriel Bortoleto in diens tweede F1-seizoen.
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Tijdens de wintertests in Bahrein heeft Audi in ieder geval een betrouwbare indruk gemaakt door veel ronden te rijden. Toch houdt de fabrikant uit Ingolstadt zich op de vlakte over wat het verwacht van het debuutseizoen in F1, al slaat teambaas Jonathan Wheatley een voorzichtig positieve toon aan. "We hebben veel gesproken over de ambitie in dit project, en het is ongelofelijk wat we al hebben bereikt", stelde hij tijdens de tweede test in Bahrein.
"We zijn het eerste team dat met deze nieuwe generatie Formule 1-auto heeft gereden. Iedereen hier weet wat ervoor nodig is om bepaalde deadlines te kunnen halen om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat ook de ambitie binnen het team laat zien. Er is fantastisch werk geleverd in Neuberg en Hinwil en uiteraard in Bicester – een enorm getalenteerd team van mensen dat hier veel energie in heeft gestoken."
"We zitten hier als merk bovendien niet alleen met een gloednieuwe power unit, maar met een volledig nieuwe aandrijflijn. Dat we staan waar we nu staan en dat we vorige week de kilometrage hebben gehaald die we hebben gehaald, is zeer bemoedigend. Maar het is een ambitieuze reis waar we aan begonnen zijn en we zitten op dit moment nog niet helemaal waar we idealiter zouden willen zijn."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Collin Veijer met tiende tijd rechtstreeks naar Q2 van Moto2 Thailand
Ecclestone lovend over Audi en 'toekomstig F1-kampioen' Bortoleto
Juncos Hollinger onthult IndyCar-livery Rinus VeeKay voor St. Pete
Marco Bezzecchi opent MotoGP-seizoen met snelste tijd in VT1 Thailand
Audi verrast tijdens F1-test Bahrein met radicale sidepods
Audi F1-project ligt volledig op schema: "Het gaat om details"
Technisch probleem speelt Audi parten tijdens eerste dag F1-shakedown
Audi F1 volgt voorbeeld Alpine voor achtervleugel
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?
Hülkenberg: Audi F1 bevindt zich ergens in het middenveld
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties