Ecclestone lovend over Audi en 'toekomstig F1-kampioen' Bortoleto

De naam Sauber is eind 2025 van de Formule 1-grid verdwenen. De renstal uit het Zwitserse Hinwil is opgegaan in het nieuwe fabrieksteam van Audi, dat in 2026 debuteert in de koningsklasse. De Duitse fabrikant doet niet alleen met een eigen F1-team mee, maar heeft bovendien een eigen power unit ontwikkeld.

Daarmee staat Audi dit jaar voor de grote uitdaging om snel competitief te worden. Iemand die er wel vertrouwen in heeft dat dit gaat lukken, is voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. "Ze hebben alle ingrediënten verzameld voor een succesvol eerste jaar in de Formule 1. Alle teams zitten dicht bij elkaar, dus Audi kan competitief zijn", oordeelt de inmiddels 95-jarige Brit bij Sport.de.

Audi houdt voor zijn F1-debuut vast aan de coureurs die vorig jaar al voor Sauber uitkwamen: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Vooral van laatstgenoemde is Ecclestone erg gecharmeerd. "Bortoleto gaat een bedreiging zijn voor Hülkenberg. Hij is heel snel en een potentiële toekomstige wereldkampioen", aldus de in Brazilië woonachtige Ecclestone.

Bernie Ecclestone heeft hoge verwachtingen van Gabriel Bortoleto in diens tweede F1-seizoen. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tijdens de wintertests in Bahrein heeft Audi in ieder geval een betrouwbare indruk gemaakt door veel ronden te rijden. Toch houdt de fabrikant uit Ingolstadt zich op de vlakte over wat het verwacht van het debuutseizoen in F1, al slaat teambaas Jonathan Wheatley een voorzichtig positieve toon aan. "We hebben veel gesproken over de ambitie in dit project, en het is ongelofelijk wat we al hebben bereikt", stelde hij tijdens de tweede test in Bahrein.

"We zijn het eerste team dat met deze nieuwe generatie Formule 1-auto heeft gereden. Iedereen hier weet wat ervoor nodig is om bepaalde deadlines te kunnen halen om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat ook de ambitie binnen het team laat zien. Er is fantastisch werk geleverd in Neuberg en Hinwil en uiteraard in Bicester – een enorm getalenteerd team van mensen dat hier veel energie in heeft gestoken."

"We zitten hier als merk bovendien niet alleen met een gloednieuwe power unit, maar met een volledig nieuwe aandrijflijn. Dat we staan waar we nu staan en dat we vorige week de kilometrage hebben gehaald die we hebben gehaald, is zeer bemoedigend. Maar het is een ambitieuze reis waar we aan begonnen zijn en we zitten op dit moment nog niet helemaal waar we idealiter zouden willen zijn."