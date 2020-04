Ecclestone: 'Hamilton zou alle races van ingekort seizoen winnen'

De 89-jarige oud-Formule 1-baas sprak op de BBC-radio uitgebreid over het stilgelegde F1-seizoen. Ecclestone herhaalde nog maar eens dat hij van mening is dat het seizoen helemaal afgeblazen zou moeten worden en dat het beter is om in 2021 een verse start te maken.

Op de vraag of een korter seizoen de kans op een titel voor Hamilton zou verkleinen, zegt Ecclestone: “Ik denk dat het voor Lewis niet veel uitmaakt. Hij wint toch wel, hoeveel races er ook gereden worden. Of het er nu zestien of twintig zijn.”

Hamilton heeft al zes wereldtitels op zak en is op jacht naar het record van Michael Schumacher die er zeven heeft. De vraag is hoe de geschiedenis die zevende titel voor Hamilton zal waarderen, als die wordt behaald in een sterk ingekort seizoen. Ecclestone denkt niet dat het afbreuk doet aan de waarde van zo’n kampioenschap. “Als het een WK is en hij wint de titel dan gaat het gewoon de boeken in als een titel. Het ergste is dat hij alle races nog zou winnen ook. Het zou niet echt een super wereldkampioenschap zijn.”

Nico Rosberg liet eerder deze week een ander geluid horen. De oud-wereldkampioen denkt dat een ingekort seizoen juist in het voordeel is van Max Verstappen, omdat de factor geluk "een grotere rol" zal spelen.