Ecclestone had GP België van start laten gaan: “Keuze aan de coureurs”

Officieel is de Grand Prix van België verreden, maar vrij racen konden de coureurs niet. Na slechts drie ronden achter de safety car werd de race definitief gestaakt, waarna Max Verstappen tot winnaar werd uitgeroepen en er halve punten werden uitgedeeld. Meteen na afloop van de race was Lewis Hamilton zeer kritisch. Hij vermoedde dat er voor de Formule 1 een commercieel belang speelde om alsnog tot een officiële uitslag te komen. F1 CEO Stefano Domenicali ontkende dat met klem, maar voormalig topman Bernie Ecclestone denkt daar anders over. “Ik ben het met Lewis eens. Dat is niet altijd zo, maar op dit vlak had hij gelijk”, vertelde hij aan Daily Mail.

De Formule 1 en de FIA hebben na de race op Spa-Francorchamps uit allerlei hoeken kritiek gekregen op de manier waarop men met de ontstane situatie is omgegaan. Er was verbazing over het feit dat de race niet meteen werd geannuleerd, dat er om 18.17 uur enkele ronden achter de safety car werden verreden en dat er punten werden uitgedeeld na de race. Ecclestone, die toch al bekend staat om zijn controversiële meningen, kijkt er heel anders naar. Hij begrijpt waarom de start van de Grand Prix in eerste instantie werd uitgesteld, maar uiteindelijk had hij het veld toch laten vertrekken op een kletsnat Spa. De keuze om wel of niet te rijden, zou de 90-jarige Brit bij de coureurs hebben gelegd.

“Als je wil racen: prima. Wil je niet racen? Ook prima. Niemand kan een pistool tegen je hoofd houden en en je dwingen het te doen”, meent Ecclestone. “Het zou aan hen zijn. Als ik achteraan op de grid had gestaan, had ik wellicht gezegd dat het risico te groot was. Het was namelijk knap gevaarlijk. Maar als ik punten wilde scoren voor het team en mezelf, dan was ik misschien wel gaan rijden. Mensen zijn in staat om zelf een beslissing te nemen, het is bovendien geen Afghanistan. We hebben in moeilijkere omstandigheden gereden en de race destijds niet afgelast.”