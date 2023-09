Ecclestone fel naar Massa: "Hamilton had klacht mogen indienen na Abu Dhabi 2021"

Een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen weken is de rechtszaak van Felipe Massa tegen de FIA omtrent de titel van 2008. De Braziliaan vindt dat door 'Crashgate' de titel onterecht aan zijn neus voorbij is gegaan en bereidt zich voor om bij een rechtbank zijn gelijk te halen. Een van de argumenten die de voormalig F1-coureur aanhaalt is dat de FIA en de FOM ten tijde van de opzettelijke crash al op de hoogte waren van het valse spel en vindt dat daardoor die race niet mee mag tellen voor het kampioenschap. Mocht Massa door de rechter in het gelijk gesteld worden, dan gaat de titel vijftien jaar na dato alsnog zijn kant op.

Niet alleen de titel, maar ook vele miljoenen dollars staan bij de zaak op het spel. Bernie Ecclestone was op het moment van het schandaal de FOM-baas en had dus niet ingegrepen op het moment dat hij te horen kreeg dat Renault Nelson Piquet jr. expres wilde laten crashen. De Britse miljardair reageert bij het Zwitserse medium Blick voor het eerst sinds het moment dat Massa een zaak wil aanspannen en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. "Het gaat kamp-Massa alleen maar om het geld", laat Ecclestone weten. "De kansen daarop zijn echter nagenoeg nul."

Ecclestone geeft Massa dus weinig kans, maar haalt een ander controversieel moment uit de recente Formule 1-geschiedenis er ook bij: Abu Dhabi 2021. Max Verstappen haalde op dat moment op een bizarre wijze de titel binnen, waardoor Mercedes-coureur Lewis Hamilton achter het net viste. Ecclestone vergelijkt dat moment met Singapore 2008 en vindt dat Hamilton meer reden tot klagen heeft. "Hamilton had samen met Mercedes een klacht kunnen indienen tegen de FIA na de niet al te nette finale in Abu Dhabi in 2021", laat de Brit optekenen.

VIDEO: Bekijk hier de veelbesproken beelden van het 'Crashgate'-moment