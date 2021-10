Ecclestone geniet weer van F1: “Ik kijk alle trainingen en races”

Bernie Ecclestone stond jarenlang aan het roer van de Formule 1, totdat de sport werd overgenomen door het Amerikaanse Liberty Media en de markante Brit in januari 2017 kon gaan genieten van zijn pensioen. Na het vertrek van Ecclestone werd de sport drie jaar lang gedomineerd door Lewis Hamilton en volgden drie opeenvolgende wereldtitels voor de Brit, maar in de jacht op zijn achtste titel krijgt de honderdvoudig Grand Prix-winnaar dit jaar serieuze tegenstand van Max Verstappen. Met nog vijf races te gaan dit seizoen gaat de Nederlander zelfs aan kop in de WK-stand.

De titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen kan ook Ecclestone wel bekoren. Op zijn oude dag zet de Brit nog graag de tv aan voor de races en volgt hij zelfs weer de vrije trainingen: “Het was altijd Lewis die de pole pakte en daarna van start tot finish aan de leiding reed. Dat vindt niemand spannend”, vertelt Ecclestone in gesprek met Reuters. “Nu kijk ik echter weer graag naar alle trainingen en alle races.”

Na een aantal seizoenen waarin de strijd om de wereldtitel na een paar races al min of meer leek beslist, vindt Ecclestone het dit jaar weer bijzonder spannend: “Als je me nu vertelt dat ik mijn huis moet inzetten op wie er wereldkampioen wordt? Dan zou ik waarschijnlijk roulette gaan spelen, omdat het echt nog alle kanten op kan gaan.”

Ecclestone begrijpt Netflix-kritiek Verstappen

Hoewel Ecclestone – die donderdag zijn 91ste verjaardag viert - de Formule 1-actie dus nog volop volgt, zal hij niet zo snel een avondje gaan Netflixen. De Brit is namelijk geen fan van de Formule 1-serie Drive to Survive en begrijpt dan ook de kritiek van Max Verstappen, die niet meewerkt aan de Netflix-hit omdat de sport er in zijn ogen te zeer gedramatiseerd wordt: “Ik ben een realist en ik weet dat het niet heel erg echt is”, vervolgt Ecclestone, die zegt dat hij nog geen aflevering van Drive to Survive heeft gezien. “Ik weet hoe een hoop van deze jongens zijn en wat ze denken. Als je dan iets ziet wat compleet verkeerd is, dan zou ik er denk ik net als Max niet heel blij van worden.”

Ecclestone gevraagd voor in skifederatie

Mogelijk heeft Ecclestone het veel te druk voor een avondje Netflix & Chill. Zo is hij vorig jaar opnieuw vader geworden en gaat hij misschien zelfs aan de slag als adviseur van de internationale skifederatie. FIS-president Johan Eliasch liet afgelopen weekend tijdens de start van de Alpine World Cup in het Oostenrijkse Sölden namelijk weten dat hij Ecclestone heeft gepolst voor een rol in de adviesraad. De voormalig F1-supremo weet nog niet of hij ingaat op het aanbod: "Ik heb hem verteld dat het ervan afhangt wat hij wil dat ik ga doen, wat ik kan doen om te helpen. De laatste tijd heb ik echter niets meer van hem gehoord."

"Een ding staat in ieder geval wel vast: je zult mij zeer zeker niet meer op de lange latten zien staan.”