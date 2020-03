Ecclestone: FIA had moeten zwijgen over schikking met Ferrari

Kort voor het einde van de wintertest in Barcelona bracht de FIA een korte verklaring naar buiten waarin de schikking met Ferrari over de motor van 2019 bekend werd gemaakt. Het ontbrak in het summiere statement aan openheid van zaken en dat stuitte de zeven rivaliserende teams tegen de borst. Zij eisten middels een open brief dat de FIA opheldering zou geven over de zaak, iets wat de internationale autosportfederatie weigerde. Sindsdien trok Mercedes zich terug uit de strijd, maar de overige teams lijken de strijd niet te willen staken.

Ecclestone voelt niet de behoefte om zich uit te laten over de vraag of Ferrari zich wel of niet aan de reglementen gehouden heeft, maar in een nog te publiceren interview met Autocar, waaruit RaceFans citeert, geeft de inmiddels 89-jarige Brit wel aan dat de FIA steken heeft laten vallen. “Wat de FIA heeft gedaan, en niet had moeten doen, is dat ze naar buiten zijn getreden met een persbericht waarin stond dat ze een overeenkomst met Ferrari hadden gesloten.” Met de verklaring riep de FIA meer vragen op dan dat het daadwerkelijk antwoorden gaf, ook bij Ecclestone.

“Wat houdt dat in? Een overeenkomst over wat?” Ecclestone meent dat er twee mogelijkheden zijn waarover de overeenkomst tussen de FIA en Ferrari gaat. “Of het viel binnen de reglementen maar ze dachten dat het niet toegestaan zou moeten zijn, en daarom verbieden ze het voor de toekomst. Anders begrijp ik niet wat voor een overeenkomst je kan hebben. Of misschien kan je nog wel een soort overeenkomst hebben waarin staat: ‘Je hebt absoluut vals gespeeld en er is niet veel wat we er nu aan kunnen doen omdat het gebeurd is, maar we geven je daar een boete voor’.”

