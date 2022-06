Ecclestone: Wie op Ferrari en Leclerc inzet, gaat geld verliezen

Vorig jaar werd Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1, maar gemakkelijk kwam dat destijds niet tot stand. Tot en met de laatste race van het seizoen moest de Nederlander de strijd aangaan met Lewis Hamilton, die hij in de laatste ronde van de GP van Abu Dhabi wist te passeren om het kampioenschap veilig te stellen. Aanvankelijk leek ook het F1-seizoen 2022 een intense titelstrijd te gaan opleveren: in de eerste races van het seizoen verdeelden Red Bull Racing en Ferrari de overwinningen en door betrouwbaarheidsproblemen bij eerstgenoemde renstal nam de Scuderia de leiding.

Hoe anders is de situatie na de negende race van het seizoen, de GP van Canada. Verstappen kwam op het Île Notre-Dame als eerste over de finish en boekte daarmee zijn vijfde zege in de laatste zes races. De enige overgebleven zege ging naar zijn teamgenoot Sergio Perez, die in Monaco won. De Mexicaan is met 46 punten achterstand ook de naaste achtervolger van Verstappen in het WK. Die rol heeft hij overgenomen van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur won twee van de eerste drie races en ging fier aan de leiding, maar kijkt inmiddels tegen 49 punten achterstand aan. In de laatste vier races viel hij twee keer uit met technisch malheur, wat er tevens voor zorgde dat hij in Canada vanaf de laatste startrij moest starten wegens het verbruik van te veel motorcomponenten.

Er lijkt momenteel dus geen vuiltje aan de lucht voor zowel Verstappen als Red Bull, dat bij de constructeurs inmiddels 76 punten marge heeft op naaste achtervolger Ferrari. Gezien de recente vorm van beide teams verwacht voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone niet dat de Italiaanse renstal en hun coureur Leclerc nog serieuze kanshebbers op de wereldtitel zijn. "Net als vele anderen heb ik erop gehoopt dat Ferrari na veertien jaar weer eens wereldkampioen zou worden. Nu moet ik echter zeggen dat eenieder die zijn geld nog op Ferrari of Leclerc zet, met lege handen naar huis gaat", vertelt Ecclestone aan Blick. "Bij Ferrari sluipen er inmiddels weer foutjes in, de betrouwbaarheid doet vaak denken aan vroeger en de coureurs zelf rijden niet altijd met vertrouwen op het circuit. Max heeft het daardoor erg gemakkelijk in de Red Bull-Honda en dat uit zich met al zes overwinningen."