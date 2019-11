Ecclestone: "Leclerc is als Verstappen in zijn eerste F1-jaren"

Ecclestone, die in 2017 als eigenaar van de Formule 1 het stokje overdroeg aan Liberty Media, volgt de sport waar hij zo lang de baas over was nog nauwgezet. Volgens de kleine Brit met de grote reputatie heeft Ferrari volgend jaar het beste rijdersduo, al kan Charles Leclerc nog een en ander leren. "Ferrari heeft het sterkste duo in 2020. Je moet het alleen wel waar maken, vooral wanneer de beste wagen van de stal uit Maranello komt. Leclerc verloor de kans op pole-position na een kleine fout dit weekend, het zou anders de zesde op rij van Ferrari zijn sinds de zomerstop", zei hij tegen Blick.

Door de gridstraf van Max Verstappen kwamen beide Ferrari's alsnog op de eerste startrij te staan, maar wederom wisten ze het in de race niet naar een een-twee om te zetten. In plaats daarvan koos Mercedes voor een meer gedurfde strategie en dat wierp de vruchten af: Lewis Hamilton pakte de 83e zege uit zijn Formule 1-carrière. Sebastian Vettel was in Mexico weliswaar wederom in vorm, iets wat Ecclestone in de afgelopen races al opviel.

De Duitser lijkt op dit moment niet meer onder te doen voor zijn teamgenoot na een wat mindere reeks halverwege het seizoen. Ecclestone: "Leclerc is goed, maar hij maakt nog te veel fouten in de Ferrari. Eigenlijk net als Max Verstappen deed aan het begin van diens carrière. Alleen wanneer je rust in je hoofd hebt, kun je vechten voor wereldtitels. Zoals Sebastian Vettel al vaak heeft laten zien. Oké, hij was er een paar races minder en twijfelde, maar gelukkig heeft hij zichzelf weer gevonden."