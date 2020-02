Ecclestone: “Nooit gedacht dat Zandvoort zou terugkeren”

De excentrieke Brit trok in 1985 de deur van de Grand Prix van Nederland hard achter zich dicht en leek niet van plan om ooit nog terug te keren. De ambitieuze plannen van Bernhard van Oranje en zijn mannen vielen bij Liberty Media, de opvolgers van Ecclestone aan het hoofd van de sport, wel in goede aarde.

Na lang onderhandelen ging in het voorjaar van 2019 het licht eindelijk op groen: de Dutch Grand Prix zou in 2020 voor drie jaar terugkeren op de kalender. Uiteraard speelde de populariteit en het succes van Red Bull F1-coureur Max Verstappen een belangrijke rol. Desondanks kwam het nieuws voor Ecclestone als een grote verrassing, zo zei hij in gesprek met de NOS.

“Ik had werkelijk waar nooit gedacht dat het zou gebeuren. Zelfs toen we wisten dat het ging gebeuren, kon ik nog niet geloven dat het zou gaan gebeuren”, aldus de Brit. De inmiddels 89-jarige legt uit waarom hij er geen fiducie in had: “Ik dacht dat er niet genoeg achter zou zitten om de benodigde veranderingen plaats te laten vinden. Ik heb gezien wat er allemaal gaande is en dat ik er volledig naast zat.”

Virtuele ronde over vernieuwd Circuit Zandvoort: