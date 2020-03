Ecclestone kritisch op handelswijze F1 en FIA rond afgelasting

Terwijl de teams, de pers en de toeschouwers al lang en breed in Australië gearriveerd waren voor de openingsrace van het seizoen 2020, kwam vannacht de mededeling dat het evenement toch afgelast wordt. De annulering van de Australische GP krijgt vanuit de paddock veel steun, maar dat geldt niet voor de handelwijze van de Formule 1, de internationale autosportbond FIA en Australian Grand Prix Corporation, de promotor van de race. Zij krijgen het verwijt dat er te lang gewacht is met ingrijpen.

Daar is Ecclestone het roerend mee eens. “Het probleem was dat ze te lang niets gedaan hebben”, vertelde de voormalige baas van de Formule 1 aan Auto Bild. Hij heeft ook een vermoeden waarom er zo lang gewacht werd met het afgelasten van de race: het zou draaien om wie uiteindelijk de knoop doorhakt en daarmee de verantwoordelijkheid voor de afgelasting opeist. “Het hangt er altijd vanaf wie uiteindelijk voor de officiële afgelasting zorgt. Wie dat ook is, diegene moet de verantwoordelijkheid nemen, ook financieel gezien. Blijkbaar wilde niemand dat doen.”

De Formule 1 lijkt zich echter van geen kwaad bewust. Chase Carey, de opvolger van Bernie Ecclestone als Formule 1-baas, verklaarde na de aankondiging dat hij van mening was dat ‘de juiste beslissing is genomen en dat we op een goede manier samengewerkt hebben met onze partners’. Ook Ross Brawn verdedigde de handelswijze rond de annulering door te benadrukken dat de Formule 1 ‘geen totale autocratie’ is. “Ik denk dat we het best goed gedaan hebben om met zoveel betrokken partijen en stakeholders. We moesten met de FIA praten die in Europa zit, en moesten dus Jean Todt te pakken krijgen. Chase Carey was op dat moment helaas in de lucht op weg van Vietnam naar hier. Ik denk dat we er goed aan hebben gedaan om zo’n belangrijk probleem in twaalf uur tijd op te lossen.”