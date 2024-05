Ecclestone: Definitief staken Imola 1994 had Senna niet geholpen

Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte tijdens de Grand Prix van San Marino, een dag na het dodelijke ongeval van Roland Ratzenberger. Na het noodlottige ongeval van de Braziliaan werd de race in Imola stilgelegd, om veertig minuten later weer hervat te worden. Daarbij eiste Michael Schumacher de overwinning op, voor Nicola Larini en Mika Häkkinen. Martin Brundle, de huidige commentator van Sky Sports, werd achtste en verklaarde later dat de race na Senna's ongeval eigenlijk niet meer herstart had moeten worden. Bernie Ecclestone, toenmalig hoofd van de Formule 1, kijkt daar echter anders naar.

"Hadden we de race moeten staken? Dat denk ik niet. Het had Senna op geen enkele manier geholpen", zegt de inmiddels 93-jarige Brit tegen persbureau PA. Hij wijst onder meer commerciële redenen aan voor het besluit om de race te hervatten. "Als dit soort dingen gebeuren, gebeurt het zo snel dat je niet echt tijd hebt om na te denken. Wettelijk gezien had de race gestopt moeten worden, want we weten nu dat hij op het circuit is overleden. Uiteindelijk lag het aan commerciële kwesties, mensen die hun geld terug hadden gewild en al dat soort dingen. Naar de andere kant van het verhaal werd niet echt gekeken."

Voordat Ratzenberger en Senna verongelukten, had Rubens Barrichello op vrijdag al een zware crash meegemaakt, waarbij hij bewusteloos raakte en zijn neus brak. "Het was gewoon een rampzalig weekend. Als je aan alle gebeurtenissen denkt - met Roland die na zijn crash niet uitstapte en vervolgens Senna - dan denk ik echt niet dat het nogmaals zou kunnen gebeuren", verklaarde Ecclestone, die ook uit de doeken deed dat toenmalig FIA-president Max Mosley zelfs vreesde voor het voortbestaan van de sport. "Max zei achteraf dat hij dacht dat dit het einde van Formule 1 zou zijn. Ik zei: 'Ik denk dat je verkeerd ziet en we zullen moeten afwachten.' We hoopten dat de suggestie van Max niet zou gebeuren, maar het was een ramp. Het was geen goed weekend en het lijkt al veel meer dan dertig jaar geleden. Het was heel onfortuinlijk dat hij bij die crash omkwam."