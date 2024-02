Ecclestone adviseert Horner: "Gedeisd houden en onderzoek afwachten"

Red Bull heeft vorige week bevestigd dat er een onafhankelijk onderzoek is ingesteld naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Afgelopen vrijdag werd de Brit in het kader van dat onderzoek acht uur lang verhoord door een externe advocaat in Londen. Tot dusver is het onderzoek nog niet afgerond en dus is Horner donderdag gewoon van de partij tijdens de onthulling van de Red Bull RB20. Zelf gaf de teambaas al duidelijk te kennen dat hij niet van plan is om zelf op te stappen naar aanleiding van de beschuldigingen.

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone is nog altijd close met Horner en heeft zodoende ook met hem gesproken over de huidige situatie. In gesprek met AFP geeft de inmiddels 93-jarige Brit een advies aan zijn landgenoot. "Mijn advies voor Christian is om zich gedeisd te houden, niets te doen, af te wachten en te zien wat er gebeurt", verklaart Ecclestone, die denkt dat de ontstane situatie een gevolg is van het recente succes van Red Bull in de Formule 1. "Ik heb veel contact met hem. Het probleem is dat je veel vijanden hebt als je succesvol bent en dit is daar het bewijs van. Ik hoop dat Christian zich gedeisd houdt en dat iemand individueel met hem en met de vrouw praat zodat het wordt opgelost."

Een andere factor die in de ogen van Ecclestone heeft bijgedragen aan de situatie rond Horner, is het overlijden van Red Bull-topman Dietrich Mateschitz in 2022 en de daaropvolgende verschuivingen binnen het management. De beschuldigingen richting Horner zijn dan ook een poging van teamleden om hem eruit te werken en er zelf van te kunnen profiteren, vermoedt Ecclestone. "Ik denk dat er een vacuüm is ontstaan toen Dietrich overleed. Verschillende mensen zijn naar nieuwe posities gegaan en zagen een kans om allerlei verhalen te bedenken om Horner in een kwaad daglicht te stellen, zodat ze zijn vertrek konden regelen en een opening voor zichzelf konden creëren."

Horner is sinds het F1-debuut van Red Bull Racing in 2005 al teambaas en is daarmee de langstzittende van de paddock. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag wordt afgerond.