Ecclestone over F1-kalender: 18 races is genoeg

Het Formule 1-circus moet bijna elk jaar weer meer races rijden. Waar ze dit jaar 22 Grands Prix op de kalender hebben staan, worden daar volgend jaar nog twee extra aan toegevoegd. De coureurs gaan daarmee een recordaantal afwerken, iets wat volgens F1-baas Bernie Ecclestone veel te veel is. De miljardair laat aan The Daily Mail weten dat hij een kalender met 18 races meer dan genoeg vindt.

"Naar mijn mening is 18 meer dan genoeg", begint Ecclestone. "Wij hadden er 20 en dat vond ik vaak al te veel. Je moet namelijk denken aan de teams. Het gaat niet lang duren of ze moeten twee teams gaan inhuren." De Brit maakt zich met name zorgen over de relaties van het F1-personeel, die met 24 races zwaar onder druk komen te staan: "Met 22 of 23 races krijgen we al heel veel scheidingen. Het gaat er dan alleen nog om wanneer." Ondanks de zorgen kan de 92-jarige Engelsman ergens wel begrip voor de keuzes van Liberty Media opbrengen. "Ik kan de commerciële mensen wel begrijpen, want zij kunnen langdurige contracten afsluiten en dat levert blijkbaar het bedrijf waarvoor ze werken veel geld op", noemt Ecclestone. "Zij kunnen contracten afsluiten van tien jaar of zoiets. Wat zij doen is vanuit commercieel oogpunt 100 procent juist."

De Formule 1 is de afgelopen jaren met nieuwe circuits zoals Qatar bezig geweest om langdurige overeenkomsten te tekenen, maar Ecclestone weet niet of dat een goede zet is. "Ik zou altijd voor achttien prestigieuze races kiezen. Je weet namelijk niet hoe lang die contracten echt gaan duren", vertelt man uit Saint Peter. "We weten namelijk nooit of ze een keer gaan zeggen 'dit werkt niet' en dat ze dan gaan stoppen." Ecclestone spreekt daarbij uit eigen ervaring en noemt een opvallend voorbeeld: "Singapore wilde gaan stoppen en ze belden mij wat ik daarvan vond. Ik gaf aan dat ze moesten wachten om te zien wat er zou gaan gebeuren." De stadstaat had besloten om op de kalender te blijven en is sindsdien een vaste gastheer van een F1-race.

Waar Ecclestone zich bij de huidige F1-kalender het meest over verbaast, zijn alle races in Amerika. Sinds dit jaar reist de sport drie keer af naar de Verenigde Staten en met name de Grand Prix van Miami kan op negatieve woorden van de Brit rekenen. "Ze probeerden het daar op een Amerikaanse manier te organiseren, in plaats van hoe ik het deed", verklaart de geërgerde miljardair. "Ik keek naar elke training en dacht: 'Mijn God, willen ze Formule 1 laten zien of alles daar omheen?'"