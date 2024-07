Door een extatische slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix heeft iedereen het over de spanningen tussen Lando Norris en Max Verstappen. De kemphanen toucheerden elkaar na een rondenlang gevecht, waarvoor de Nederlander een tijdstraf van tien seconden ontving. De McLaren-coureur viel uit en scoorde nul punten, en zal uit zijn op eerherstel. Of heeft Verstappen ook wat goed te maken? Rudy van Buren en Kees van de Grint maken bij het Viaplay-programma In de Slipstream een voorspelling voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Van de Grint verwacht een hoop spektakel als dit weekend de derde race van de eerste triple header dit seizoen op het programma staat. Veel tijd voor Verstappen en Norris om af te koelen bestaat er dus niet. “Er zijn tweeënhalve kanshebbers. Russell heeft de smaak te pakken. Norris is snel genoeg om een race te winnen, als hij een keertje geen fout maakt. Verstappen is uit op revanche.” Van de Grint voorspelt welk effect het incident in Oostenrijk zal hebben op de drievoudig wereldkampioen. “Een rustige Verstappen is al sterk, laat staan een getergde Verstappen.” Ook Lewis Hamilton wordt als kanshebber genoemd, aangezien de Brit extra gemotiveerd zal zijn voor thuis-Grand Prix.

De huidige situatie doet menigeen denken aan het jaar 2021, toen het gevecht tussen Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het kookpunt bereikte. Een sensationele openingsronde op Silverstone eindigde in tranen, toen beide heren zij aan zij richting Copse reden. De Britse coureur toucheerde de achterkant van de Red Bull, waardoor Verstappen snoeihard in de bandenstapels eindigde.

Silverstone Red Bull-circuit?

Ook collega-analist Rudy van Buren denkt dat het weer spannend wordt tussen Verstappen en Norris. “Dit wordt gewoon het derde gevecht. Max was op de Red Bull Ring erg sterk in de tweede sector, met twee high downforce-bochten. Dat komt in Silverstone ook tot zijn recht. Ik denk dat Red Bull dus honderd procent sterk zal zijn, maar McLaren ook. Die gaan elkaar weer achter de broek aanzitten”, aldus de simulatorcoureur van Red Bull.