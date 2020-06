Wat zit er achter het maximumaantal uitlaten per F1-seizoen?

Dergelijke kleine veranderingen kunnen een fascinerend inkijkje bieden in de spelletjes die de teams gespeeld hebben en op welke verborgen gebieden ze getracht hebben extra snelheid te vinden. Doordat de FIA veranderingen in de reglementen tegenwoordig markeert, is een deel van de lol van het ontcijferen hiervan weggenomen. Toch valt er nog het nodige te ontdekken door goed tussen de regels te lezen.

De verhoging van het minimumgewicht van de auto van 643 tot 649 kilogram en bij de krachtbron van 145 tot 150 kilogram behoeft weinig extra uitleg: het voorkomt dat teams een fortuin uitgeven om minieme gewichtswinst te boeken. Ook is er al gesproken over de veranderingen aan de vloer. Die verandert in 2021 in een poging de toename aan downforce in te perken, en daarmee ook een einde te maken aan zorgen dat de banden in de F1 over de limiet gepusht worden. Een andere verandering is dat de teams en de FIA in de technische reglementen beter omschreven hebben wat een uitlaatsysteem is en daarvoor een aantal artikelen van het reglement aangepast hebben.

Acht uitlaatsystemen per seizoen

Aanvankelijk lijkt dat niet noemenswaardig, tot Artikel 23.3 in de sportieve reglementen in het vizier komt. Dat artikel bepaalt dat teams vanaf 2021 slechts acht uitlaatsystemen per seizoen mogen gebruiken. Hiermee wordt de lijn van de regels en straffen gevolgd die gelden voor de krachtbron. Oorspronkelijk zou deze verandering onderdeel zijn van het tot 2022 uitgestelde pakket reglementswijzigingen, maar klaarblijkelijk wilden de teams graag dat deze verandering al in 2021 doorgevoerd wordt.

Tot op heden werd het uitlaatsysteem nooit gezien als onderdeel van de krachtbron. Hierdoor konden teams hun eigen systeem ontwerpen en leveren, onafhankelijk van de deal die ze hebben met hun motorleverancier. Dit opende voor de teams echter ook de deur om materialen te gebruiken die voor betere prestaties of een lager gewicht zorgen, wat weer leidt tot hogere kosten. Niet alleen gaat er meer geld zitten in onderzoek en ontwikkeling, maar de materialen zijn vaak ook duurder. Daarnaast werden uitlaatsystemen veel vaker gewisseld dan de componenten van de krachtbron, waarvoor al jarenlang een verbruikslimiet geldt. Hoogstwaarschijnlijk vervingen de teams het uitlaatsysteem bij iedere race, omdat de reglementen hier dit niet beperkten.

McLaren ging afgelopen jaar nog een stap verder door het uitlaatsysteem tijdens drie opeenvolgende Grands Prix – in Bahrein, China en Baku – tussen de kwalificatie en de race te vervangen bij beide bolides. Door de parc fermé-regels werd er een uitlaatsysteem van dezelfde specificatie in de auto’s gemonteerd. Dit suggereert dat de uitlaten vroeg in hun levensloop al beschadigd raakten. Het blijft gissen of er snelheid gevonden werd door de uitlaten op de limiet van hun verwachte levensduur te laten opereren. Maar het feit dat de teams hard gewerkt hebben om deze praktijken een halt toe te roepen, laat zien dat er absoluut veel focus lag op dit specifieke gebied.

Met medewerking van Matt Somerfield