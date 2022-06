Benoeming Mercedes F1-directeur bij FIA baart Ferrari zorgen

Vorige week benoemde de FIA Shaila-Ann Rao als de tijdelijke vervanger van de recent vertrokken Peter Bayer, die zowel secretaris-generaal voor sport als F1-directeur was. Die eerste rol bekleedde Bayer sinds 2017, zijn taak als F1-directeur kreeg hij in 2021. Ook was hij een gerespecteerd figuur in de paddock als het belangrijkste contactpunt tussen de teams en de FIA. Rao is een juriste die tussen 2016 en 2018 al voor FIA werkte als juridisch directeur. Daarna stapte ze over naar Mercedes, waar ze eerst als advocate aan de slag ging en later adviseur van teambaas Toto Wolff werd. Het feit dat ze nu terugkeert bij de FIA, heeft voor wat gefronste wenkbrauwen gezorgd bij concurrenten.

“Ja, dat is zeker een zorg”, geeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto toe na een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat zij een geweldig persoon is en ze heeft veel ervaring, dus ze is zeker in staat om het werk te doen. Dat weet ik zeker. Het is een reden tot zorg, maar meer ook niet. Het is denk ik aan de FIA om ervoor te zorgen dat er geen botsende belangen zijn en dat het goed verloopt. Ik vertrouw er volledig op dat ze dat zullen doen. Als Ferrari maken we ons enigszins zorgen, maar ik weet vrijwel zeker dat ze ons ongelijk bewijzen door de besluiten die genomen worden.”

Volgens Wolff doet de FIA er goed aan om Rao in dienst te nemen. Hij stelt zelfs dat alle teams van haar aanwezigheid kunnen profiteren. “Wat betreft Shaila-Ann: zij werkte voor de FIA, voordat ze bij ons kwam. Eerder was ze CEO van een van de grootste sportagentschappen. Het positieve van Shaila-Ann in deze functie is dat ze geeft om bestuur en transparantie. Ze is een jurist. En ik denk dat dit iets is wat we in het verleden altijd bekritiseerd hebben, namelijk dat de dingen niet altijd zo transparant en duidelijk waren voor de teams. Ik denk dat dit een van de belangrijkste zaken is die ze gaat proberen te implementeren. Dat is goed nieuws voor alle teams.”

Vertrek Bayer aderlating voor FIA

Desondanks zijn Wolff en Binotto het erover eens dat het vertrek van Bayer een aderlating is voor de sport. “We hebben een tijdje met Peter Bayer gewerkt. Hij was een rationele man en persoonlijk genoot ik ervan om hem als sparringpartner te hebben”, zegt Wolff, die tegelijkertijd benadrukt dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem alle recht heeft om zijn team aan te passen. “De FIA past de structuur en de organisatie aan, en dat betekent dat de president zijn besluiten moet nemen. Daar moeten wij ons absoluut niet mee bemoeien. Ik denk dat hij een visie heeft over wat hij bij de FIA wil zien en als een aanpassing van de organisatie daar onderdeel van is, moeten we dat respecteren.”

Binotto sluit zich daar bij aan: “Wij waren erg tevreden over onze samenwerking met Peter. Hij was altijd transparant, eerlijk tegenover de teams en rationeel in de manier waarop hij aan de slag ging. Hij heeft veel competenties en ervaring. Zoals Toto zei denk ik dat het aan de nieuwe voorzitter is om zijn eigen team te kiezen als er een reorganisatie binnen de FIA komt. Wij respecteren die keuzes volledig. We zullen proberen om goed samen te werken, zodat de FIA sterker en sterker wordt.”