Betaalt Sergio Pérez het vertrouwen van Red Bull Racing terug?

Sergio Pérez leek zeker van zijn zitje bij Red Bull Racing na het tekenen van een nieuw contract. Sindsdien zijn de prestaties er echter niet beter op geworden en na meerdere tegenvallende kwalificaties en races nam de druk op zijn positie toe. Hij staat nu immers zevende in het kampioenschap en Red Bull moet zich nu zorgen maken of het de constructeurstitel wel kan winnen dit jaar. Max Verstappen doet het een stuk beter en gaat aan de leiding in het kampioenschap, maar voor de constructeurstitel heeft hij een sterke teamgenoot nodig.

Door de tegenvallende prestaties waren er vraagtekens, wetende dat Red Bull wel eens eerder halverwege het seizoen heeft ingegrepen en de rijdersline-ups heeft veranderd. Na de Grand Prix van België volgde een evaluatiemoment van de Red Bull-top en daar is besloten om voor nu niks te wijzigen. Kortom, Pérez mag ook de tweede seizoenshelft in de RB20 rijden. Het is een opluchting voor de Mexicaanse coureur, maar die weet nu ook wat hem de komende tien races te doen staat: sterk presteren.

Technisch directeur Pierre Waché gaf in gesprek met Motorsport.com al aan dat het team er alles aan zal doen om Pérez zich meer op zijn gemak te laten voelen in de RB20. Ondanks alles zal Pérez zich niet helemaal op zijn gemak voelen door de situatie bij het team. Red Bull heeft immers meerdere juniors die aan de deur staan te kloppen, waaronder Liam Lawson en Isack Hadjar, van wie adviseur Helmut Marko een hoge pet op heeft. Pérez moet zich de tweede seizoenshelft bewijzen en er is geen betere manier om dat te doen dan door Red Bull aan de constructeurstitel te helpen.

Kan McLaren daadwerkelijk om de titels strijden?

Voortbouwend op die constructeurstitel: die strijd is allesbehalve beslist. Red Bull gaat nog wel aan de leiding met 408 punten, maar de voorsprong is met 42 punten minimaal te noemen. Wie er dan op die tweede plaats staat? McLaren. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri verkeert in uitstekende vorm. Beide coureurs hebben in de eerste seizoenshelft hun eerste F1-zege gepakt en door sterke en constante prestaties kruipt het team steeds meer naar voren in de strijd om de constructeurstitel. Het zou een bijzondere titel zijn voor het Britse team uit Woking, want sinds 1998 is het niet meer bovenaan geëindigd in het constructeurskampioenschap.

McLaren moet het in die strijd dan vooral hebben van de tegenvallende prestaties van Pérez, al lijkt de RB20 ook zeker niet meer de snelste auto te zijn - of in ieder geval niet meer zo dominant. Tegelijkertijd weet McLaren ook dat het op strategisch vlak enkele fouten heeft gemaakt dit jaar. Op meerdere circuits was McLaren de snelste, maar Norris en Piastri hebben ieder slechts één zege behaald dit jaar. Desondanks pakte McLaren van alle teams de meeste punten in de afgelopen acht races. Als zij die vorm weten vast te houden, dan zouden zij Red Bull al in Singapore of Austin kunnen bijhalen - of zelfs inhalen.

Kijken we naar de stand in het coureurskampioenschap, dan weet Norris dat hij voor een lastige maar zeker niet onmogelijke opgave staat om 78 punten goed te maken op Verstappen. De RB20 is echter over het algemeen zeer betrouwbaar gebleken, dus op veel technische uitvalbeurten kan de Brit niet zomaar rekenen. Mocht Norris alle tien de races na de zomerstop winnen en Verstappen steeds tweede eindigen - zonder rekening te houden met het bonuspunt voor de snelste raceronde - dan zou Verstappen nog steeds bovenaan staan. Kortom, die strijd ligt nog open maar Norris moet dan zeer constant vooraan meerijden terwijl Verstappen wat punten moet laten liggen.

Foto door: Erik Junius

Wat kunnen Ferrari en Mercedes in tweede seizoenshelft?

In het constructeurskampioenschap is er veel aandacht voor Red Bull en McLaren, maar ook daarachter belooft het nog spannend te worden. Ferrari staat slechts 21 punten achter McLaren, al heeft het team van Charles Leclerc en Carlos Sainz een wat moeizamere periode achter de rug door problemen met de vloer en als gevolg daarvan het gestuiter van de SF-24 op hoge snelheid. Na de Grand Prix van België waren Leclerc en Sainz niet tevreden met de performance van de auto, maar teambaas Frédéric Vasseur heeft al aangegeven dat het zoeken naar een oplossing voor dit probleem topprioriteit geniet in de tweede seizoenshelft.

Waar Ferrari sterk begon en gaandeweg wat minder goed begon te presteren, bewandelt Mercedes het omgekeerde pad. Lewis Hamilton en George Russell leken opnieuw aan een zwaar seizoen te moeten geloven en de zeges leken nog ver weg. Sinds de Grand Prix van Canada is er echter weer hoop binnen het team, aangezien Russell daar de pole-position veroverde. In Oostenrijk volgde de verrassende zege van Russell terwijl Hamilton in Groot-Brittannië en België won. De W15 doet weer vooraan mee, al lijkt het in de strijd om de titels net te laat te zijn. Met nog tien races te gaan kijkt Mercedes tegen een achterstand van 142 punten ten opzichte van Red Bull aan en heeft het 100 punten minder dan McLaren. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een duidelijk doel gesteld: de top-drie in beide kampioenschappen.

Hoe gaat Red Bull het verlies van kopstukken opvangen?

Het is tot nu toe een roerig jaar geweest voor Red Bull. Topontwerper Adrian Newey heeft aangekondigd dat hij begin 2025 weggaat bij het team uit Milton Keynes en mogelijk gaat hij zich bij een concurrent voegen, waarbij de naam Aston Martin vooral rondzingt. Daarnaast heeft ook sportief directeur Jonathan Wheatley bekendgemaakt te vertrekken bij Red Bull om bij Audi aan de slag te gaan als teambaas, naast Mattia Binotto. Wheatley had al ambities om de rol van teambaas op zich te nemen, een kans die bij Red Bull niet voor het grijpen leek. Wheatley maakt dit seizoen af bij het Oostenrijkse team, maar zou na een periode van gardening leave - tot juli 2025 - naar Sauber gaan om zich bij het Audi F1-project te voegen.

Red Bull verliest dus enkele kopstukken, maar hoe gaat het deze klappen opvangen? Wheatley lijkt ogenschijnlijk niet zo makkelijk te vervangen, al nuanceren bronnen binnen Red Bull dat enigszins. Het team zou volgens die bronnen niet van plan zijn om een externe vervanger te halen. Zij zouden juist overwegen om personeel binnen de huidige organisatie te promoveren. In dat geval ligt er een herstructurering op de loer. Red Bull kan tevens het takenpakket van Wheatley opsplitsen en eventueel Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase nog meer verantwoordelijkheden geven.

Foto door: Red Bull Content Pool

Weet Aston Martin vorm van 2023 weer te vinden?

Begin 2023 was Aston Martin nog dé verrassing van de Formule 1. In de winter van 2022 had het veel progressie geboekt en dat betaalde zich uit in acht podiumplaatsen voor Fernando Alonso. Dit jaar is dat beeld heel anders. Het team van Lawrence Stroll maakte in de eerste races van 2024 nog deel uit van de top-vijf, nu zit het verder van de top-vier verwijderd en is het in een strijd verwikkeld met teams als RB F1 en Haas F1. Ten opzichte van de eerste veertien races van 2023 heeft Aston Martin 111 punten minder gescoord en dat resulteert in een vijfde plaats in het kampioenschap, ver achter Mercedes en nog ver genoeg voor RB F1.

Alonso heeft zijn team gemaand tot actie, aangezien het de verkeerde kant op lijkt te gaan. Het is in zekere zin nog een transitiejaar voor Aston Martin, dat langzamerhand alle afdelingen in de nieuwe campus in Silverstone stalt. Alonso verwacht geen grote stappen meer dit seizoen en hoopt op een grote vooruitgang in 2025. "Ik denk dat al het werk voor 2025 zal zijn, ik verwacht geen grote sprongen meer in 2024", aldus de Spaanse tweevoudig F1-kampioen. Teambaas Mike Krack erkent dat zijn team Alonso en Lance Stroll van een betere auto moet voorzien, maar weegt nu ook af hoeveel er nog in de AMR24 geïnvesteerd moet worden. "Er staan voor de tweede seizoenshelft meer updates op de planning voor de AMR24, voordat we alles naar onze 2025-auto verschuiven", aldus Krack.

Hoe zal Oliver Oakes het doen als nieuwe teambaas van Alpine?

Bij Alpine is dit jaar ook het een en ander gewijzigd aan de top. Na vele verschuivingen heeft Alpine nu ook een nieuwe teambaas aangewezen: Oliver Oakes. De 36-jarige Oakes is de jongste teambaas van de F1-paddock en neemt die rol vanaf de Grand Prix van Nederland over van Bruno Famin, die als interim-teambaas aan de slag was. Achter de schermen gebeurt er een hoop bij Alpine, dat overweegt om afscheid te nemen van Renault-motoren om over te stappen op Mercedes-krachtbronnen, aangezien de huidige prestaties tegenvallen. Het is dus meteen niet de makkelijkste situatie waarin Oakes zich zal bevinden. Hij krijgt steun van Renault-baas Luca de Meo en adviseur Flavio Briatore, die teruggekeerd is bij het team waar hij - toen het nog Renault heette - de leiding aan gaf.

Foto door: Alpine

Silly season komt ten einde: hoe komt de grid van 2025 er uit te zien?

Het silly season in de Formule 1 begon dit jaar uitermate vroeg door de aankondiging van Ferrari, dat Lewis Hamilton overneemt van Mercedes. Sindsdien zijn er vele verschuivingen geweest op de rijdersmarkt, met onder meer Carlos Sainz die naar Williams gaat, Nico Hülkenberg die naar Sauber/Audi verkast en Esteban Ocon die Alpine voor Haas F1 verruilt. Veel zitjes zijn al gevuld voor 2025, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Alpine is een van de teams met een zitje, naast Pierre Gasly. Als toekomstig teamgenoot wordt veelvuldig de naam Jack Doohan genoemd. Alpine wil graag een junior van het opleidingsteam promoveren en de Australische zoon van motorracelegende Mick Doohan heeft meerdere tests en vrije trainingen afgewerkt.

Ook bij Sauber/Audi gaat de zoektocht naar een teamgenoot voor Hülkenberg door. Zij hoopten Sainz binnen te halen, maar die wees het aanbod af. Het zomaar zijn dat Sauber alsnog een van zijn huidige coureurs behoudt voor 2025. Daarnaast is het nog niet bekend wie er bij Mercedes gaat rijden. Het gewilde zitje lijkt gereserveerd voor Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige Italiaan kent een wat wisselvallig debuutseizoen in de Formule 2, maar door zijn twee zeges lijkt het vertrouwen terug te zijn en maakt hij steeds meer aanspraak op het zitje naast George Russell. Tot slot is er ook nog de kwestie van het RB F1-zitje naast Yuki Tsunoda.

Wat gaat er gebeuren met Daniel Ricciardo en Liam Lawson?

En die kwestie is niet zo rechttoe rechtaan. Daniel Ricciardo hoopte met zijn terugkeer bij RB F1 weer aanspraak te maken op een zitje bij Red Bull Racing, maar dat zitje lijkt ver weg door de wisselvallige prestaties dit jaar. Tsunoda en Ricciardo maken het elkaar niet makkelijk, al werd van Ricciardo meer verwacht vanwege al zijn ervaring. Bij Red Bull staat reservecoureur Liam Lawson te wachten op zijn kans bij wat van origine het juniorenteam van Red Bull is. De Nieuw-Zeelander mag bij Red Bull vertrekken als het concern hem geen F1-zitje biedt voor 2025, dus een besluit over zijn toekomst zal snel moeten volgen. Adviseur Helmut Marko liet onlangs al weten dat dit in september moet gebeuren.

Lawson maakte vorig jaar indruk als invaller van de geblesseerde Ricciardo en Red Bull heeft zo ook iemand achter de hand om de druk op te voeren als de prestaties van Pérez en/of Ricciardo blijven tegenvallen. Afhankelijk van die ontwikkelingen zou Lawson volgend jaar zijn fulltime debuut in F1 kunnen maken. Zo niet, dan zou normaliter Isack Hadjar de eerstvolgende in de rij zijn om aanspraak te maken op een F1-zitje.