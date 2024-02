De belangrijkste F1-regelwijzigingen voor 2024: Van DRS tot roll-hoop

Nieuw sprintformat

Sinds 2021 wordt er naast de gebruikelijke Grands Prix tijdens een aantal weekenden ook een sprintrace afgewerkt. Het tijdschema is sinds de introductie meermaals op de schop gegaan en ook in 2024 is de opbouw van het weekend weer anders.

Komend jaar begint het weekend vertrouwd met een vrije training, maar daarna wordt het anders. De sprintkwalificatie volgt, waarna de eerste zaterdagse sessie de sprintrace zelf is. Na de sprintrace wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix. Dat kwam uit de besprekingen van de F1 Commission van 5 februari. Het moet nog door de World Motor Sport Council definitief gemaakt worden, maar het is de verwachting dat het zonder moeite door het proces heen gaat.

Een logisch gevolg hiervan is dat de parc fermé-regels tijdens een sprintweekend later ingaan. Vorig jaar was de eerste training het enige moment waar je echt de afstelling van de auto kon perfectioneren, nu zijn daar de sprintkwalificatie en de sprintrace als mogelijkheid aan toegevoegd.

In 2024 komen er zes sprintweekends. Brazilië staat sinds het begin van de sprintraces op de agenda en ook dit jaar gaat er gesprint worden. Oostenrijk is voor de derde keer de gastheer, Austin en Qatar hadden vorig jaar hun primeur. China en Miami debuteren op de sprintkalender.

Een herziening van het sprintformat in 2024 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Motorreglement

Op het gebied van onderdelengebruik voor de motoren is feitelijk niets veranderd, maar reglementair wel degelijk wat. In eerste instantie was het idee dat in 2024 er maximaal drie keer motoren, MGU-H's, MGU-K's en turbo's gebruikt mochten worden, maar van dat idee is afgestapt. Mede vanwege het lange seizoen blijft het maximum op vier staan. Ook voor 2025 is vier het maximum. Dit besluit is eveneens op 5 februari door de F1 Commission genomen.

DRS een ronde eerder

DRS. De ene fan houdt ervan, de andere vindt het afschuwelijk. Komend jaar gaat het systeem naar alle waarschijnlijkheid nog frequenter ingezet worden, want niet na twee ronden, maar na één ronde na de start mag het al ingezet worden. Ook na een safety car hoeven de coureurs maar één ronde zonder te rijden, zo maakte de F1 Commission op - je raadt het al - 5 februari bekend. Het doel is om nog meer inhaalacties mogelijk te maken. Of dat gaat lukken valt nog te bezien.

Nieuw proces voor indienen protest

Een heikel punt uit 2023 was de lange tijd dat teams protest konden aantekenen tegen een uitslag. Het was in 2023 zelfs nog mogelijk om veertien dagen na de race een Right to Review-procedure te starten, zoals Haas na de Grand Prix van de Verenigde Staten deed. De deadline is nu teruggehaald naar vier dagen - ofwel 96 uur - na de race. Er is een mogelijkheid om die datum nog iets te verschuiven, alleen in unieke omstandigheden kan de FIA beslissen om 24 uur extra te geven.

Het indienen van een protest wordt ook een stukje ingewikkelder. De teams moeten namelijk bij de indiening al aangeven wat volgens hen niet door de beugel kon. Het bewijs moet nieuw, relevant en significant zijn. In 2023 werden die argumenten pas tijdens het eerste verhoor benoemd, nu kan de FIA dus voorafgaand aan die sessie al inzien waar de zaak over gaat.

Wat hierbij ook de moeite waard is om te vermelden, is dat de teams bij het indienen van een protest een aanbetaling moeten doen. Alleen als ze gelijk krijgen of als de FIA op eerlijkheidsgronden beslist krijgen zij het geld terug. Het zou naar verluidt om 6.000 euro gaan.

Haas diende dagen na de GP van Amerika nog een protest in Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verhoging boetebedrag

Een opmerkelijke verandering is de verhoging van het maximale boetebedrag. In 2023 stond in de International Sporting Code dat er maximaal 250.000 euro boete opgelegd mocht worden, in 2024 is dat bedrag verviervoudigd. Nu is een miljoen euro het maximumbedrag, een enorme verhoging dus. De verwachting is echter niet dat zo'n hoge boete zomaar opgelegd wordt, maar de teams zullen ongetwijfeld beter op hun tellen letten.

Meer ruimte in budgetplafond voor investeren in faciliteiten

Nu we toch in de financiële hoek zitten: er is ook een verandering in het budgetplafond. Alle renstallen mogen meer geld uitgeven aan investeringen in de fabrieksfaciliteiten. Vooral de sinds 2020 laagst geklasseerde teams plukken de vruchten van deze nieuwe regels. Williams, Sauber, RB F1 Team en Haas F1 Team mogen over de komende vier jaar 20 miljoen dollar meer besteden. Het maximum ligt voor hen niet meer op 45 miljoen dollar, maar op 65 miljoen. Ook McLaren, Aston Martin Racing en Alpine krijgen meer bestedingsruimte, zij mogen 58 miljoen dollar in een periode van vier seizoenen uitgeven. Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing krijgen de minste speelruimte. Het maximale wat deze teams in vier jaar tijd mogen spenderen aan nieuwe faciliteiten is vastgesteld op 51 miljoen dollar.

Meer tijd voor shakedowns en filmdagen

We hebben er al een aantal van gezien: de shakedowns en de filmdagen. Voor de teams het moment om de nieuwe bolide op het asfalt te zien en om te controleren of de simulaties uit de windtunnel overeenkomen met de praktijk. De teams mogen twee keer zo'n dag inplannen, waarbij er ook beelden voor promotiemateriaal worden geschoten.

In 2023 mochten de teams maximaal 100 kilometer, om en nabij twintig rondjes, per dag afleggen. Dat is nu verdubbeld tot 200 kilometer. Een substantiële stap voor de teams, die zo meer data kunnen genereren en ook meer ruimte hebben voor het opnemen van promotievideo's.

Testen met eerste generatie grondeffect-auto's

Dit is misschien wel een van de belangrijkste veranderingen voor 2024. Door de Testing Previous Car-regels die sinds 2022 gelden mogen de teams in hun testprogramma's met auto's van twee jaar oud testen. Nu wil het zo zijn dat twee jaar geleden de grondeffect-regels in werking traden. Een unieke mogelijkheid voor de testcoureurs om gewend te raken aan deze generatie auto's.

Belangrijk is wel om te vermelden dat het testen alleen mag met auto's waar onderdelen op zitten die tijdens het 2022-seizoen minstens één sessie op de auto zaten. Zo kan het geen verkapte test zijn voor updates aan de huidige auto.

Roll hoop-regels aangescherpt

Op technisch vlak verandert er niet heel veel, maar de regels omtrent de roll hoop zijn wel aangescherpt. In 2023 waren er al strengere regels voor de hoogte en de vorm van de roll hoop, dit jaar moet het onderdeel nog meer kracht kunnen weerstaan. Tijdens de crashtest van de FIA wordt naast de reguliere test ook gekeken of de roll hoop voldoet aan de strengere eisen.

De nieuwe, striktere regels zijn het gevolg van de crash van Zhou Guanyu op Silverstone in 2022. Bij de start werd de auto van de Chinees op de kop getikt en schraapte met hoge snelheid tientallen meters over het asfalt. De roll hoop brak al snel, waardoor de halo het enige was dat tussen de coureur en het asfalt zat. De stevigere roll hoop moet dergelijke situaties voorkomen.

De megacrash van Zhou Guanyu zorgde voor strengere roll hoop-regels Foto: JEP / Motorsport Images

Geen displays op de velgen

Het idee was dat in 2024 de velgen voorzien zouden worden van displays. Het plan was dat op draaiende panelen 'relevante informatie' kwam te staan en er was zelfs een sectie in de regels gewijd aan deze nieuwigheid. In 2023 werd echter bekend dat het plan werd ingetrokken. De deur staat echter nog wel open om in de toekomst alsnog de displays toe te voegen.