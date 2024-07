De belangrijke factor achter de promotie van Bearman naar Haas F1

Het zat er al even aan te komen en in de aanloop naar de Britse Grand Prix werd dan ook bevestigd dat Oliver Bearman vanaf 2025 voor Haas F1 Team rijdt. De aankondiging leek al enkele maanden in de pijplijn te zitten en kwam voor velen dan ook niet als een enorme verrassing. Dat gold al helemaal voor huidige Haas-coureur Kevin Magnussen. "Ik wist dit al bijna vier maanden. Het is niet vier maanden geleden al besloten, maar ik wist wat ging gebeuren. Voor mij is het dus geen nieuws", vertelde de Deen, wiens eigen toekomst bij de Amerikaanse renstal op het spel staat.

Met vier maanden geleden doelde Magnussen op de invalbeurt van Bearman bij Ferrari tijdens de GP van Saudi-Arabië. Daar mocht de 19-jarige Brit instappen toen Carlos Sainz met blindedarmontsteking uitviel. Meteen liet hij ook een ijzersterke indruk achter door in de race naar de zevende plaats en zes punten te rijden. Het was zijn enige F1-race tot dusver, maar volgens Bearman speelde dat optreden wel een hoofdrol bij de keuze van Haas. "Saudi heeft laten zien waartoe ik in staat ben, maar ook dat rookies en mensen met weinig ervaring niet ver achterliggen op de vaste coureurs", oordeelde hij op Silverstone. "Ik heb mezelf goed laten zien in Saudi en met hoe het F2-seizoen nu verloopt, is het moeilijk om dat te negeren. Ik ben blij dat ik daar mocht racen, want ik denk dat het enorm heeft bijgedragen aan het feit dat ik hier nu ben."

Podium op perfect moment in moeizaam F2-seizoen

Dat Formule 2-seizoen van Bearman verliep tot dusver nog niet bijzonder voorspoedig. In acht raceweekenden kwalificeerde hij zich slechts twee keer op de eerste twee rijen - waaronder met een pole in Jeddah, toen hij zich wegens zijn invalbeurt bij Ferrari afmeldde voor de F2-races. In de titelstrijd bivakkeert hij zodoende op slechts de dertiende positie. Bearman had tot dusver moeite met de nieuwe F2-bolide die Dallara voor 2024 introduceerde. Na inmiddels ook drie F1-trainingen bij Haas verklaarde hij dan ook dat de F1-bolides hem iets beter lijken te liggen dan de nieuwe F2-auto. Zo kon hij er naar eigen zeggen toch goed op staan bij Ferrari en Haas.

"De F1-trainingen telden denk ik zwaar mee. Ik kan me echter niet verstoppen voor het feit dat het in F2 ietwat lastig blijft gaan. Dat zorgt toch voor wat vraagtekens", gaf Bearman toe. Zijn tot dusver enige podiumplaats in F2 behaalde hij in Oostenrijk, vijf dagen voor zijn bevestiging bij Haas F1. "Dat podium kon niet op een beter moment komen. Het blijft een lastig F2-seizoen, want op de zondag in Oostenrijk had ik een kapotte motor. Het voelde bijna alsof al het harde werk door het putje werd gespoeld. Het podium kwam op een goed en belangrijk moment, niet alleen voor mijn vooruitzichten op F1, maar ook voor het team. We hadden een goed resultaat nodig om iedereen extra te motiveren en dat helpt enorm."