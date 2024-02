Nu de Formule 1-testdagen in Bahrein zijn begonnen, zijn de blikken uiteraard op alle nieuwe F1-auto's gericht. Het is echter niet de enige verandering die op het circuit in de golfstaat te zien is, ook de safety car van Aston Martin is vernieuwd. Sinds 2021 leveren Mercedes en Aston Martin de safety cars en laatstgenoemde fabrikant heeft voor 2024 de auto van een upgrade voorzien.

Aston Martin heeft de Vantage F1 een flinke verbeterd. Niet alleen het bodywork en de grill zijn aangepakt, ook is er bijna 150 pk aan de motor toegevoegd. De Britse fabrikant is daarin geslaagd door het gebruikmaken van nieuwe turbochargers, de koeling te verbeteren en er is een verbeterde nokkenas gebruikt.

De nieuwe auto is voorafgaand aan de testdagen in Bahrein gespot in de pitstraat. De Vantage heeft ook een achtervleugel en is in groen-zwarte camouflagekleuren gestoken. Motorsport.com heeft vernomen dat de nieuwe safety car in Saudi-Arabië tijdens de tweede Grand Prix van het jaar voor het eerst ingezet kan worden. Opvallend is dat ook een grote sponsor van het F1-team van Aston Martin Racing op de auto prijkt.

Geluisterd naar kritiek

De noodzaak voor een nieuwe safety car voor Aston Martin was hoog. De auto had bijna 200 pk minder dan de Mercedes safety car, had minder downforce en was ook nog eens 45 kilo zwaarder dan de collega-wagen. Dat levert vanzelfsprekend ook een andere rondetijd op. Over een ronde was de Mercedes gemiddeld vijf seconden sneller dan de Aston. Max Verstappen noemde de auto al gekscherend "een schildpad". De Nederlander stelde dat de auto zo langzaam was, dat het nagenoeg onmogelijk was om de temperatuur in de banden te houden.

Tijdens de Grand Prix van Australië in 2022 stak Verstappen de kritiek over de groene Aston Martin niet onder stoelen of banken. "We reden op het rechte stuk maar 140 kilometer per uur. Op die plek stond daar geen beschadigde auto aan de kant van de baan, dus ik snap het niet. Dit moeten we onderzoeken", aldus de nu drievoudig wereldkampioen. "De Mercedes safety car is veel sneller door alle aerodynamica, deze Aston Martin is echt heel langzaam. Het moet beter, want onze banden werden enorm koud."