Bekijk hier de eerste foto's van de Netflix-serie 'Senna'

Deze herfst vindt op Netflix de première van de miniserie 'Senna' plaats. Hierin wordt het leven van de Braziliaanse Formule 1-legende nagespeeld, met Gabriel Leone in de hoofdrol. Op 29 november wordt de serie gelanceerd en volgen er in totaal zes afleveringen. 'Senna' behandelt alles uit de raceloopbaan van de drievoudig Formule 1-kampioen, van zijn debuut tot de titels en het tragische ongeluk.

Woensdag deelde Netflix de eerste foto's van andere acteurs die meedoen in de serie. Matt Mella speelt de grote rivaal Alain Prost, Niki Lauda wordt vertolkt door Johannes Heinrichs en Nelson Piquet wordt gespeeld door Hugo Bonemer. Ook prominente figuren in het leven van Senna naast het circuit komen voor in de minidocu. FIA-president Jean Marie Balestre verschijnt bijvoorbeeld in de serie en wordt gespeeld door Arnaud Viard, terwijl Patrick Kennedy de rol van McLaren-teambaas Ron Dennis vervult. Ook Frank Williams ontbreekt niet. Die rol is aan Steven Mackintosh gegeven.

De belangrijkste vrouwen in het leven van Senna worden ook vertolkt. Alice Wegmann speelt zijn ex-vrouw Lilian de Vasconcellos en zijn zus Viviane zal door Camila Márdila gespeeld worden. Ook de Braziliaanse commentator Galvão Bueno (door Gabriel Louchard), Senna's partner Adriane Galisteu (door Julia Foti), zijn ouders (gespeeld door Susana Ribeiro en Marco Ricca), Rubens Barrichello (João Maestri), TV-persoonlijkheid Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé), Roland Ratzenberger (Lucca Messer) en een fictieve journalist (Kaya Scodelario) verschijnen in de serie.

Volgens Netflix moet dit een beeld geven van het leven van Senna, maar zijn er ook fictieve onderdelen aan de serie toegevoegd. Dat is afgeleid van hitseries als 'The Crown' en 'Chernobyl'. Leone liet eerder dit jaar in gesprek met W Magazine weten dat de serie geschoten is in Brazilië, Argentinië, Uruguay en Ierland. "Ik ben nu wel moe, maar bovenal blij [dat ik deze rol mocht spelen]", vertelde hij eind 2023 op het moment dat de laatste beelden werden gemaakt.