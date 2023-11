In het eerste gedeelte van de kwalificatie gebeurde er weinig, maar uiteindelijk was het wel een verrassing dat beide AlphaTauris eruit vlogen. De Italiaanse renstal reisde na een goed resultaat in Mexico vol vertrouwen af naar Brazilië, maar dat vertrouwen bleek niet op iets gebaseerd te zijn. De kansen om punten te scoren in São Paulo lijken dus heel erg klein te zijn, want vanaf P16 en P17 moet er heel wat gebeuren voordat de top-tien in zicht komt.

In de tweede sessie was het dringen om door te komen naar de top-tien kwalificatie. Beide Ferraris en Sergio Perez stonden korte tijd in de gevarenzone, maar uiteindelijk waren zij toch snel genoeg om door te gaan naar de top-tien. Wel was het enigszins verrassend dat Lance Stroll in de Aston Martin doorging naar Q3, want dat was vanaf het Belgische Grand Prix-weekend niet meer gebeurd.

In Q3 was het vanaf moment één dringen op het asfalt van het circuit van Interlagos. Er hing namelijk een flinke regenbui in de lucht. Max Verstappen kon in zijn Red Bull de eerste tijd neerzetten en dat bleek een direct de beste tijd te zijn. Charles Leclerc kon in zijn Ferrari de tweede plaats pakken, tot zijn eigen verbazing. De dag voor Stroll werd nog beter, want hij kwam als derde in de tijdenlijsten terecht. Daarmee troefde hij ook nog teamgenoot Fernando Alonso af, wat voor slechts de derde keer dit seizoen het geval is. Na de eerste snelle ronde ging het namelijk direct heel hard regenen. En dan is heel hard nog een understatement, want het kwam echt met bakken uit de hemel. De FIA besloot ook dat de regen zo hard was dat er een rode vlag gezwaaid moest worden, waardoor de kwalificatie met een krappe vijf minuten eindigde.