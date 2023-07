VIDEO: Perez crasht, Russell snelste in regenachtige VT1 F1 Hongarije In de eerste training voor de Grand Prix van Hongarije werden er weinig rondes gereden. Op een droge baan crashte Sergio Perez in de openingsminuten met zijn Red Bull, de Mexicaan kwam in het gras en gleed met zijn wagen de muur in. Nadat de daardoor veroorzaakte rode vlag verdween, begon het te regenen op de Hungaroring. Op een natte baan was het Carlos Sainz die voor nog een rode vlag zorgde. De Spanjaard spinde en kwam korte tijd vast te zitten. George Russell zette uiteindelijk de snelste tijd neer, terwijl Max Verstappen zelfs helemaal geen tijd noteerde. De hoogtepunten van de sessie zie je in de onderstaande video.