Het was al de voorspelling dat Red Bull Racing het zwaar zou hebben tijdens de F1-kwalificatie in Singapore, maar dat het zo dramatisch verliep hadden ze ook niet verwacht. Vanaf het moment dat het team de auto het Marina Bay Street Circuit op stuurde, ging het niet goed en was de balans in de RB19 ver te zoeken. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez stonden daardoor voor een onmogelijke opgave om de top-tien te halen en dat lukte dan ook niet. Een volgende zege aan de zegekar van Red Bull en Verstappen lijkt zodoende mijlenver.

Maar voordat de grootste verrassing plaatsvond was er ook nog de grootste klapper van het seizoen. In Q1 wilde Aston Martin-rijder Lance Stroll koste wat kost voorkomen dat hij eruit zou vliegen, maar reed daardoor in de laatste bocht over de limiet en klapte genadeloos hard in de muur. Zijn AMR23 is helemaal aan gort en voor de monteurs zal het een lange nacht worden om de auto klaar te maken voor de race.

In Q3 kwam er een schitterende apotheose van een mooie kwalificatiesessie. Carlos Sainz was met zijn Ferrari de hele sessie de betere en trok uiteindelijk dan ook de pole naar zich toe. Het scheelde echter niet heel veel of Mercedes-man George Russell pikte het voor zijn neus weg, maar uiteindelijk moest de Brit 0,072 seconde toegeven. De teamgenoot van Sainz, Charles Leclerc, werd derde.

Een eervolle vermelding aan het adres van Liam Lawson mag niet ontbreken. De Nieuw-Zeelander viel voor de derde keer op rij in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri en stootte door naar de derde kwalificatie. De 21-jarige coureur mag zodoende van P10 starten en punten liggen voor het grijpen.