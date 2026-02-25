Bedreigde Doohan moest politie bellen tijdens gewapende confrontatie

Jack Doohan begon vorig F1-seizoen als vaste coureur van Alpine, nadat hij een seizoen eerder, tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi van 2024, al zijn debuut had gemaakt in de koningsklasse. Lang duurde het avontuur van de Australiër niet. Al na zes races besloot de nieuwe teambaas Flavio Briatore om Doohan te vervangen door Franco Colapinto. In eerste instantie zouden de twee rouleren om te bekijken wie het beste zou presteren, maar uiteindelijk keerde Doohan niet meer terug. Begin dit jaar maakte hij de overstap van Alpine naar Haas F1.

Drie gewapende mannen

In een aflevering van het nieuwe seizoen van Drive To Survive dat vrijdag in première gaat, onthult Jack dat hij vorig jaar, vóór de Grand Prix van Miami - zijn laatste race voor Alpine - met de dood werd bedreigd als hij zou blijven rijden. "Ik heb ernstige doodsbedreigingen ontvangen vanwege deze GP", aldus Doohan. "Ze zeggen dat ze me hier zullen vermoorden als ik niet uit de auto stap. Ik heb zes of zeven e-mails ontvangen waarin stond dat als ik in Miami nog steeds in de auto zou zitten, al mijn ledematen zouden worden afgehakt."

De situatie liep danig uit de hand. Het kwam zelfs tot een confrontatie. "Op woensdag was ik daar [in Miami] met mijn vriendin en mijn coach, en er stonden drie fucking mannen om me heen, als in gewapende mannen. Er stond er één bij dat raam en één bij dat raam. Ik moest de politie bellen om de situatie onder controle te krijgen."

Hoewel Doohan in de serie niet op alle details ingaat, maakt hij duidelijk dat de situatie hem heeft geraakt. De druk om te presteren bij Alpine was al aanzienlijk, zeker binnen een team dat midden in een competitieve herstructurering zat. Daarbovenop kwamen de externe aanvallen, die volgens hem soms een bedreigend karakter kregen.

FIA komt met verklaring

Na de Grand Prix van Miami werd Doohan vervangen door Colapinto die twee weken later op Imola instapte. De Argentijn kreeg het daar aan de stok met Yuki Tsunoda die na een akkefietje in VT1 zijn middelvinger opstak. Het leidde tot een golf van vooral Argentijnse haatberichten op de socialemediakanalen van Tsunoda.

Colapinto nam direct afstand van die berichten, maar het kwaad was al geschied. De situatie dreigde zo uit de hand te lopen dat de FIA zich genoodzaakt zag een statement uit te brengen. "Autosport is gebouwd op competitie, passie en toewijding", liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten. "Die passie en toewijding moeten ons verenigen, niet uitmonden in haat of intimidatie. Ik steun Yuki Tsunoda en Franco Colapinto volledig en dank hen voor het feit dat ze zich uitspreken tegen online haat. Niemand zou slachtoffer mogen zijn van haat, bedreigingen of discriminatie. Er is geen plaats voor dergelijk giftig gedrag in onze gemeenschap."