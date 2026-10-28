Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Bearman legt uit waarom Haas met 2026-F1-auto aan plafond zit

Vanuit Bearmans oogpunt is de VF-26 vrijwel perfect – afgezien van een onoverkomelijk gebrek aan downforce

Benjamin Vinel Stuart Codling

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 13:57

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Oliver Bearman denkt dat Haas niet veel meer performance uit zijn Formule 1-auto voor 2026 kan halen, na de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Bearman liet vrijdag op het Circuit of The Americas bemoedigende snelheid zien, met de 11e en 10e tijd in de eerste twee vrije trainingen, voordat hij wegzakte in de rangorde – zodanig dat hij zich slechts als 16e kwalificeerde.

De Brit legde uit dat dit kwam doordat al in VT1 een bijna perfecte afstelling was gevonden, waardoor zijn VF-26 ten opzichte van de concurrentie snelheid verloor naarmate zijn rivalen op dat vlak stappen zetten.

“Het laat zien dat we als team goed werk leveren”, zei hij. “We halen eigenlijk vanaf VT1 het maximale uit onze auto. We hadden een auto waarbij we de rijhoogte, ik zeg het je, het hele weekend met één millimeter hebben veranderd. Van waar ik begon tot waar ik met de auto racete? Dezelfde auto.

“Omdat hij goed was. Omdat hij geweldig was. Vanaf het eerste moment dat ik in VT1 de soft gebruikte, zei ik in mijn VT1-debrief zoiets van: ‘Ik weet niet wat ik verder nog van de auto nodig heb.’ Hij is heel, heel goed. Ik bedoel: de balans is goed; hij voelt goed aan. We hebben gewoon niet genoeg downforce. Dus hij voelt goed aan, maar we zijn gewoon net niet zo snel als anderen.”

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas wordt geremd doordat het laatste substantiële upgradepakket dateert van de Grand Prix van Italië, bijna twee maanden geleden. Sindsdien zijn er geen nieuwe onderdelen geïntroduceerd, behalve een voor Sepang-specifieke rear impact structure.

“Het verbaast me niet dat wij hetzelfde relatieve gat naar de koplopers hielden en dat alle anderen er gewoon in slaagden te verbeteren en ons in te halen”, vervolgde Bearman. “Het betekent dat we een soort voorspelbare, goedaardige auto hebben. De karakteristieken zijn heel goed, maar we hebben simpelweg niet genoeg downforce, en het is heel duidelijk: naarmate de ronde vordert, zelfs in de kwalificatie, wordt de competitiviteit slechter omdat we de banden gewoon slopen en ze niet heel kunnen houden.

“Het is frustrerend, maar tegelijkertijd, wat kunnen we anders verwachten? Onze concurrenten hebben dit weekend opnieuw upgrades meegenomen. Ik bedoel, zij hebben zo’n drie of vier keer meer upgrades meegenomen dan wij. Dus het verbaast me niet dat we door allemaal worden afgetroefd, zij hebben snellere auto’s dan wij.

“Daarom heb ik niet echt spijt van de beslissing om ervoor te gaan bij Pierre. Want ik weet dat als dat niet gebeurt, ik gewoon achter hem aan blijf rijden en uiteindelijk waarschijnlijk door de Audi’s word ingehaald, en dat is niet waarvoor ik hier ben. Ik moet punten scoren en dat is wat we als team moeten doen. Ja, uiteindelijk hebben we een snellere auto nodig.”

Komt er dan niets meer uit de VF-26? “Helaas niet,” zei Bearman. “Nee, hij heeft zijn plafond bereikt.

“Als ik gewoon in mijn eentje rond zou rijden, zou ik zoiets hebben van: ‘Ah, de auto voelt heel fijn aan’. Als ik het vergelijk met hoe hij zich misschien drie of vier evenementen geleden voelde, zijn de karakteristieken enorm verbeterd. Maar load is load, downforce is downforce, en daaraan ontbreekt het ons aan.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Toch is teamgenoot Esteban Ocon mogelijk oneens met het vermeende comfortabele gedrag van de VF-26, want de Fransman klaagde na de race in Austin over inconsistente remmen.

“Het komt in de kwalificatie wanneer je de auto tot de limiet pusht”, legde Ocon uit. “En wanneer de band grip krijgt, moet ik het remmen 10 tot 15 meter anticiperen en dan heb ik nog steeds veel blokkeren en veel onderstuur. Het is geen heel fijn gevoel; het is behoorlijk onvoorspelbaar. Het was er het hele weekend, dus we hebben het geminimaliseerd, wat volgens mij behoorlijk positief was; met de engineers zijn we erin geslaagd het iets meer onder controle te krijgen, maar het onderliggende probleem is er nog steeds.”

De routinier worstelde zich naar de 14e plaats in de GP van de Verenigde Staten, op 34 seconden van de puntenposities.

Met aanvullende reportage van Ronald Vording

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