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Bearman: Haas ‘zou niet met Aston Martin moeten vechten’

Bearman was teleurgesteld nadat hij in Hongarije door Alonso werd outqualified

Benjamin Vinel Stuart Codling
Gepubliceerd:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman heeft gezegd dat Haas “niet in gevecht zou moeten zijn met” Aston Martin en legde zijn uitschakeling in Q1 tijdens de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1 uit.

Terwijl het Amerikaanse team de inconsistentie van zijn auto betreurt, was het dit keer Esteban Ocon die tevreden was en Bearman die ontredderd was na de kwalificatie op de Hungaroring. De Brit werd voor het eerst sinds Monaco verslagen in de kwalificatie door zijn teamgenoot, met een gat van 0.223s, en werd nipt van Q2 afgehouden door Fernando Alonso van Aston Martin, die 0.107s sneller ging.

Aston deed er alles aan om deze mijlpaal te bereiken – zijn eerste optreden in Q2 in een niet-sprintkwalificatie in 2026 – en gebruikte drie sets nieuwe banden tegenover de twee van Bearman.

“We hebben er maar drie, dus we hadden eigenlijk niet veel andere keuze,” zei de Haas-coureur. “Maar het geeft ons wel een extra raceset voor morgen, dus hopelijk brengt dat ons in een goed window.

“Maar ja, het is tot nu toe een lastig weekend geweest. De Astons deden drie sets en dat helpt hen zeker, maar we zouden niet met hen in gevecht moeten zijn.”

Natuurlijk is deze verrassende uitkomst ook te danken aan Aston, dat zijn AMR26 dit weekend met een uitgebreid upgradepakket grondig heeft vernieuwd, wat een winst van meer dan 1.5s opleverde. Het profiteerde ook van het bochtige circuit van de Hungaroring, terwijl de Honda-krachtbron nog altijd vermogen tekortkomt in aanloop naar de update voor Zandvoort.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Het is echt pijnlijk,” vervolgde Bearman. “Het laat zien dat we op dit moment echt aan het vechten zijn en het moeilijk hebben. Maar tegelijkertijd is dit waarschijnlijk het circuit dat het meest wordt gebruikt met de kortste rechte stukken. Dus ik denk niet dat het zo zal blijven, laten we zeggen, voor altijd. Maar toch is het voor ons een herinnering dat we ons niveau moeten opschroeven.”

Bearmans problemen werden verergerd door het feit dat reservecoureur Ryo Hirakawa zijn auto overnam in de eerste vrije training om aan de rookieregels van het reglement te voldoen.

“Vrijdag was voor ons totaal onproductief,” klaagde de Engelsman. “Ik reed niet in VT1 en daarna keek ik er in VT2 naar uit om echt verder te gaan waar we in Spa waren gebleven.

“Maar eigenlijk voelde het alsof we teruggingen naar twee of drie races geleden, toen de balans door de bocht echt slecht was. Ik kon gewoon geen vertrouwen vinden in de auto, kon er niet mee pushen, hij brak de hele tijd uit bij het insturen. En vooral op dit circuit is het een enorm sneeuwbaleffect wanneer je die beperking in de balans van de auto hebt.”

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