Bearman erkent dat Hamiltons opleving zijn Ferrari-droom bemoeilijkt

Haas Formula 1-coureur Oliver Bearman heeft toegegeven dat de terugkeer van Lewis Hamilton naar racewinnende vorm bij Ferrari zijn eigen ambities om een zitje bij de renstal uit Maranello te bemachtigen heeft bemoeilijkt.

Na een indrukwekkend debuut tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië 2024, toen hij bij Ferrari inviel voor Carlos Sainz, bemachtigde Bearman in 2025 een fulltime zitje bij Haas.

Na een sterk rookieseizoen, met onder meer een opvallende vierde plaats in de Grand Prix van Mexico, werd de Brit nadrukkelijk in verband gebracht met een toekomstig Ferrari-zitje, vooral te midden van Hamiltons vroege worstelingen bij de renstal.

Maar de zevenvoudig kampioen heeft zich in 2026 herpakt. Hij behaalde onlangs zijn eerste Grand Prix-zege met Ferrari tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya, en staat momenteel tweede in het rijderskampioenschap.

Tijdens een interview in de podcast F1 Beyond The Grid ging Bearman in op de veranderingen bij Ferrari.

"Als F1-fan en ook als Lewis-fan is het behoorlijk gaaf om hem op het niveau te zien presteren waarop hij nu rijdt," zei Bearman. "Hem op de hoogste trede in Barcelona zien staan was een behoorlijk bijzonder moment voor de Britse F1 in het algemeen. Het waren drie Britten op het podium, met de beste coureur die we ooit hebben gezien op P1. Dat is iets heel bijzonders.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Natuurlijk is dat wat mijn toekomst betreft niet ideaal. Maar ik ben nog jong. Ik ben pas 21. Ik heb geen enorme haast en voor mij is het geen slechte zaak om in de nabije toekomst bij Haas te blijven. Ik heb het gevoel dat er bij dit team veel te leren valt. Er valt nog veel te bereiken."

Bearman heeft zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon gedurende 2025 en de eerste helft van 2026 consequent overtroffen. Hoewel Bearman bevestigde dat hij zich aan het project van Haas heeft verbonden, voegde hij eraan toe dat zijn ultieme doel nog steeds is om op een bepaald moment Ferrari-coureur te worden.

"Mijn doel blijft om op een dag Ferrari-coureur te zijn," legde hij uit. "Natuurlijk wil ik niet drie, vier, vijf jaar blijven zitten wachten tot er een zitje beschikbaar komt, want er zijn geen garanties. Je kunt je beste jaren verspillen.

"Mijn ultieme doel is misschien een beetje egoïstisch, en dat is oké, want dat is de reden dat ik hier ben: ik wil strijden om wereldkampioenschappen. Dus als ik die kans ergens kan krijgen, zal ik die grijpen."