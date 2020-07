BBC: 'Alonso tekent bij Renault voor drie jaar'

Alonso trok eind 2018 de deur van de Formule 1 achter zich dicht, maar stelde toen al dat hij een comeback niet uit zou sluiten. Hij richtte zich sindsdien op het voltooien van de Triple Crown, om naast zijn zege in de Monaco Grand Prix ook te triomferen in de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500. Le Mans kon hij bij op zijn palmares schrijven met Toyota, twee keer zelfs. De Indy 500 is voorlopig nog niet gelukt, maar volgende maand waagt hij een derde poging met Arrow McLaren SP.

Volgens de BBC maakt Alonso volgend jaar een comeback bij Renault, het team waarmee hij twee keer wereldkampioen werd in 2005 en 2006, en waar hij na een turbulent jaar bij McLaren al een keer terugkeerde. Alonso zou voor twee jaar getekend hebben bij de Franse formatie, die haar thuishaven heeft in het Britse Enstone. De Spanjaard, die binnenkort 39 wordt, zou daarmee dus tot zijn 41ste doorgaan. Alonso wordt teamgenoot van Esteban Ocon, als vervanger van de naar McLaren verhuizende Daniel Ricciardo.

Een woordvoerder van Renault wilde niet reageren op de geruchten, maar volgens Spaanse media zouden enkele oudere monteurs van het team al zijn verteld dat ze weer zullen samenwerken met een rijder waarmee ze 15 jaar geleden ook al lief en leed deelden.