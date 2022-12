Barcelona wil lay-out zonder chicane laten homologeren voor F1

De Formule 1 racet als sinds 1991 op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar in 2007 een grote verandering werd doorgevoerd in de laatste sector. De voorlaatste bocht was een snelle knik naar rechts, maar werd voor de koningsklasse vervangen door een krappere bocht, gevolgd door een heel krappe chicane met hoge kerbstones. Klassen als de MotoGP bleven intussen wel gebruikmaken van de oude lay-out. Daar waar de aangepaste bochtencombinatie ervoor had moeten zorgen dat coureurs dichter op elkaar zouden zitten op het lange rechte stuk van start-finish, bleek niets minder waar. De langzame chicane heeft het racen en het maken van inhaalacties niet bevorderd, waardoor veel kritiek ontstond.

In het verleden heeft F1 meermaals gekeken naar mogelijkheden om weer op de originele lay-out van de laatste sector te gaan rijden. Ver is men daar niet mee gekomen. In 2021 vertelde toenmalig F1-wedstrijdleider Michael Masi nog dat het idee nader onder de loep genomen zou worden en inmiddels lijkt er dan eindelijk wat beweging in te zitten. De directie van het Circuit de Barcelona-Catalunya willen het plan doorzetten en gaan proberen om de lay-out zonder chicane gehomologeerd te krijgen door de FIA. Daarbij wordt ingezet op Grade 1, iets wat nodig is om F1-races op die versie van het circuit te mogen organiseren. Als het homologatieproces achter de rug is, mogen de bezoekende kampioenschappen zelf bepalen op welke lay-out zij hun races afwerken. "Het gebied rond de chicane wordt niet aangepast", vertelde een woordvoerder van het circuit aan Motorsport.com. "Wel laten we de lay-out zonder chicane homologeren voor de autosport. Iedere promotor kan dan naar wens een lay-out kiezen."

De laatste sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya is in de loop der jaren diverse malen op de schop gegaan. Na de aanleg van de chicane in 2007 werd er in 2017 een aangepaste chicane gebruikt door de MotoGP, nadat Moto2-rijder Luis Salom in 2016 verongelukte op de oude lay-out zonder chicane. Nadat rijders niet blij waren met het asfalt dat in deze chicane werd gebruikt, stapte men na de vrijdagse trainingen over op de variant die F1 al jaren gebruikt. Een jaar later kon de MotoGP de oorspronkelijke lay-out weer gebruiken nadat onder meer de grindbakken vergroot werden.