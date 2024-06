In Barcelona keert de Formule 1 na het kort uitstapje in Noord-Amerika niet alleen terug op Europese bodem, de Grand Prix van Spanje markeert ook de rentree op wat een 'normaal' circuit te noemen valt. Wat betreft de voorbije weken behoort alleen Imola tot deze categorie, aangezien Miami, Monaco en Montreal allemaal atypisch zijn. Zo draait het op de laatstgenoemde banen bovengemiddeld om het aanvallen van de kerbstones en kent Miami rond het Hard Rock Stadium een bijzondere lay-out, inclusief wat Max Verstappen een Mickey Mouse-gedeelte noemt. Bovendien was het weekend in Florida een sprintweekend en speelde de safety car een grote rol, waardoor een goede vergelijking tussen de teams uitbleef.

Het maakt de conclusie na de voorbije raceweekenden tweeledig: Ja, Red Bull Racing heeft in de voorbije weken geleerd dat het nog altijd werk aan de winkel heeft op een bepaald type circuit. Banen met veel hobbels, scherpe en langzame bochten en met het aanvallen van de kerbstones blijven een achilleshiel van een verder sterke auto. Het is exact waarom Verstappen Monaco 'een wake-up call' voor het team uit Milton Keynes heeft genoemd. Intern heeft Verstappen deze punten al veel langer en vaker aangeduid, maar toen hij in Monaco werd gevraagd wat er ten opzichte van vorig jaar is veranderd, luidde zijn veelzeggende antwoord 'weinig tot niets'. Doordat Baku relatief veel om de topsnelheid en de aerodynamische efficiëntie draait, wordt Singapore de eerstvolgende echte test voor Red Bull op dit vlak.

Een belangrijke vraag daarbij luidt in hoeverre de zwakke punten die Verstappen opsomde te verhelpen zijn zonder de sterke punten van de RB20 af te vlakken. Zo is in de paddock de suggestie gewekt dat de Red Bull-bolide bijzonder snel is, maar een relatief klein operating window zou hebben. Als niet alle omstandigheden - bijvoorbeeld qua hobbels en kerbs - bij dat window passen, wordt het meteen lastiger. De gedachten gaan daarbij al snel naar de rijhoogte, maar volgens Red Bull zit het veel meer in de stijfheid van de ophanging en daarmee de stijfheid van de gehele auto. Verstappen toonde zich er in Canada van overtuigd dat de pijnpunten te verhelpen zijn zonder andere dingen ongewenst te verzwakken. "Ik denk dat we deze problemen op kunnen lossen zonder andere delen van de auto te beïnvloeden. Voor mijn gevoel is het een grote, beperkende factor die ons op dit moment veel performance kost. Daardoor kijk ik uit naar circuits waar je de kerbstones niet zo aan hoeft te vallen en waar je minder hobbels hebt."

Een circuit dat alles in zich heeft en goed bij Red Bull past

De laatste woorden van Verstappen vormen een perfect bruggetje naar deel twee van de conclusie, oftewel dat Barcelona voor het grotere plaatje pas een echt goede graadmeter zal worden. Zoals ook concurrenten Charles Leclerc en George Russell laten weten, is het nu nog te vroeg om van een strijd met vier teams vooraan te spreken. Ja, dat is het geval op banen die Red Bull niet goed liggen, maar voor een echte afspiegeling van de langere termijn moet het raceweekend in Spanje eerst worden afgewacht. Het komt doordat Barcelona niet voor niets een perfect testcircuit is. Het heeft z'n redenen, aangezien de lay-out van het circuit nagenoeg alles bevat: snelle bochten, medium-speed bochten en ook twee noemenswaardige rechte stukken. Doordat de laatste chicane is verdwenen, valt het aspect van de langzame bochten enigszins weg, maar dat zou Red Bull alleen maar in de kaart moeten spelen.

Helmut Marko laat tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com dan ook weten dat hij Barcelona als een goede graadmeter ziet voor wat er daarna komt. "Deze race zal ons een veel beter beeld geven. Barcelona is een normaal circuit en zal ons een goede indicatie geven voor de Grands Prix daarna, bijvoorbeeld voor Spielberg en Silverstone." Bovendien is Marko van mening dat het beeld bij Red Bull niet helemaal zo slecht is als dat het door de buitenwacht soms wordt afgeschilderd. "Een zesde plaats in Monaco was voor Max het slechtste wat er had kunnen gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat Max daar zonder het momentje in de kwalificatie alsnog op het podium had gestaan."

Op papier een graadmeter voor aankomende races

Dat het in Barcelona weer 'business as usual' zou kunnen zijn voor Red Bull, blijkt ook uit de cijfers van vorig jaar. Verstappen greep met bijna een halve seconde voorsprong pole-position op het circuit dat diens F1-toekomst niet zeker is, terwijl hij in de race 24 seconden pakte op naaste belager Lewis Hamilton. Het is overigens noemenswaardig dat beide Mercedessen er in 2023 op het podium stonden. Veelzeggender is dat alleen in Monaco en Hongarije de winstmarge van Verstappen vorig jaar groter was dan in Barcelona, waarbij moet aangetekend dat Fernando Alonso in het prinsdom een verkeerde bandenkeuze maakte en daardoor een keer vaker naar binnen moest dan de regerend wereldkampioen. Dat Verstappens voorsprong in Spanje groter was dan op pakweg Spa-Francorchamps (daar wel inclusief een gridstraf), onderstreept dat het Circuit de Barcelona-Catalunya goed bij Red Bull past. Het is geen toeval, aangezien de lay-out de sterke punten van het team accentueert en ook doordat de bandenslijtage er traditiegetrouw - en zeker in warme omstandigheden - een grote rol speelt.

Het totaalplaatje maakt het aankomende raceweekend meer dan wat we tot nu toe hebben gehad een goede graadmeter voor de rest van het seizoen, zeker het Europese seizoen. Als Red Bull ook in Spanje serieuze tegenstand krijgt van Ferrari, Mercedes en McLaren, dan is het pas echt tijd voor conclusies over een in elkaar schuivend veld en een eventueel lonkende titelstrijd bij de constructeurs. Anderzijds kan een klinkende Red Bull-zege in Catalonië er juist op duiden dat Verstappen en zijn formatie op 'normale' circuits nog altijd de maat der dingen zijn en dat de problemen van Red Bull vooral op specifieke banen de kop opsteken. De Grand Prix van Spanje is qua amusementswaarde doorgaans niet de meest enerverende race van het jaar, maar de editie van dit jaar belooft om de bovenstaande redenen - en met vele updates - wel meer dan interessant te worden. Het kan een teken aan de wand zijn.