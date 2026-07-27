"We balanceren op het randje" – Red Bull erkent dat Max Verstappen geen auto had "om mee te pushen"

Nadat Max Verstappen het podium op de Hungaroring had bezocht, vroeg hij zich tijdens de persconferentie bovenal één ding af: “Ik dacht alleen maar: ‘Hoe ben ik hier in hemelsnaam beland?’ Ik was geschokt, en eerlijk gezegd ben ik dat nog steeds.”

De tweede plek stemde Verstappen logischerwijs tevreden, maar hij benadrukte meteen dat Red Bulls problemen nog niet zijn verholpen. Net zoals op zaterdag worstelde de viervoudig wereldkampioen ook tijdens de race met de balans van de RB22 – afgelopen weekend vooral overstuur – en bovendien zei Verstappen na de race dat hij wederom schade aan zijn auto had ontdekt, zonder daarover verder in details te treden.

Mekies erkent dat Red Bull in het laatste raceweekend voor de zomerstop niet alles uit het eigen pakket heeft kunnen halen en dat het team de coureurs geen wapens heeft gegeven om mee te vechten. “Ik denk dat we Max en Isack nooit een auto hebben kunnen geven waarmee ze echt konden pushen”, gaf Mekies zondagavond toe.

“Als ik terugkijk naar de feedback van de coureurs in Spa of Oostenrijk, dan zeiden ze dat de auto redelijk in het juiste window zat, qua gevoel en wat ze ermee konden. Dat was dit weekend nooit het geval. Op vrijdag en zaterdag was dat absoluut erger dan vandaag, maar ook vandaag gaf de auto de coureurs waarschijnlijk geen heel goed gevoel.”

Desondanks noemt Mekies het bemoedigend dat de pure snelheid in theorie wel aanwezig is. Waar Verstappen zich hardop afvroeg hoe hij met alle Red Bull-problemen het podium had gehaald, stelt Mekies juist dat Verstappen qua pure snelheid daadwerkelijk de tweede man was. “Ik denk dat je eerlijk kunt zeggen dat alleen Lando duidelijk sneller was dan Max. Ik denk dat hij alle anderen kon evenaren of zelfs verslaan. Dat is positief, omdat het betekent dat er met het huidige pakket nog ruimte is om te verbeteren.”

Dat betekent niet dat Red Bull geen werk aan de winkel heeft, integendeel zelfs. Volgens Mekies moet Red Bull voorafgaand aan Zandvoort begrijpen waarom de RB22 zo’n klein operating window heeft waarin alles goed lijkt te werken en moet de consistentie worden verbeterd.

“We gaan proberen te begrijpen waarom we steeds zo op het randje balanceren wat betreft de balans van de auto, de balans in de bochten, het wel of niet presteren van de auto, al die dingen. Het is de afgelopen races hard werken geweest, zeker voor de coureurs, maar ook voor het team, om de auto in het juiste window te krijgen.”

Red Bull het vierde team bij ingaan van de zomerstop?

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Doordat de consistentie ontbrak en Red Bull het seizoen – mede door overgewicht – met een aanzienlijke achterstand is begonnen, bezet het team momenteel de vierde plek in het constructeurskampioenschap. De kloof naar Mercedes is al meer dan 200 punten.

Het gat naar nummer drie McLaren bedraagt mede door de betrouwbaarheidsproblemen bij het team uit Woking ‘slechts’ 43 punten, maar het team in papaja heeft met de upgrades in Hongarije een aanzienlijke stap voorwaarts gezet, zo erkent ook Mekies.

“Ja, ik denk dat het pakket dat ze hier hebben meegenomen zeker een grote stap voorwaarts is. Dat is absoluut indrukwekkend”, aldus de Red Bull-teambaas na een vraag van Motorsport.com. “Laten we afwachten hoe het op een ander circuit presteert, maar als ik alleen naar Boedapest kijk en naar het werk dat ze hebben geleverd, dan is dat behoorlijk indrukwekkend. Ik denk dat dit de eerste race is geweest waarin we zowel beide Ferrari's als beide Mercedessen hebben verslagen, maar ik moet wel zeggen dat McLaren vandaag uitstekend werk heeft geleverd.”

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images