'F1-teams kiezen voor wintertest in Midden-Oosten in 2025'

Het Bahrain International Circuit is sinds 2021 de gastheer van de wintertests van de Formule 1, mede doordat het circuit in Sakhir sinds dat jaar ook de openingsrace van het seizoen organiseert. Volgend jaar is die eer echter voor de Grand Prix van Australië. Het begin van de Ramadan zorgt er namelijk voor dat het niet mogelijk is om het F1-seizoen 2025 aan te laten vangen in het Midden-Oosten. Er werd daarom ook gesproken over een mogelijke andere locatie voor de wintertests, waarvoor het Circuit de Barcelona-Catalunya - een oude bekende wat betreft wintertests - in beeld was. De teams zouden daarna nog terug kunnen naar de fabriek, voordat de reis naar Melbourne wordt ondernomen.

Zover lijkt het echter niet te komen. Bronnen hebben onthuld dat de teams na gesprekken met de FOM hebben gekozen voor een wintertest in Bahrein in 2025. Eerder werd al duidelijk dat de F1-teams overeenstemming hadden bereikt over de data van de wintertest. Die moet tussen 26 en 28 februari 2025 plaatsvinden en het plan is dus om dat in Bahrein te doen. Vanwege de start van de Ramadan op de laatste dag van februari was dat ook de laatst mogelijke datum om de driedaagse test in Bahrein af te werken. Ook het WEC heeft al rekening gehouden met de Ramadan, want op vrijdag 28 februari werkt de klasse in Qatar de openingsrace van het seizoen af.

Meer kans op beter weer, logistiek lastiger

Dat Bahrein de voorkeur krijgt boven het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft vooral te maken met de weersomstandigheden. Op het Bahrain International Circuit is de kans op goede omstandigheden in februari groter dan in Catalonië. Logistiek gezien wordt een test in Bahrein een iets grotere uitdaging voor de teams. Desondanks is het de verwachting dat de teams na de testdagen terugkeren naar hun uitvalsbasis voor de laatste werkzaamheden, om daarna alles richting Australië te verschepen voor de seizoensouverture op zondag 16 maart.

Hoewel de teams voor 2025 dus de voorkeur geven aan een test in Bahrein, is het niet uitgesloten dat de Formule 1 in 2026 weer neerstrijkt in Barcelona. De koningsklasse introduceert dan een nieuw technisch reglement en daardoor hebben de teams hoogstwaarschijnlijk meer last minute werk te verrichten. Testen in Bahrein zou dan gepaard kunnen gaan met te grote logistieke uitdagingen, zeker als er op het laatste moment nog nieuwe onderdelen ingevlogen moeten worden.