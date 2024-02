Bahrein werkt aan oplossing afvoerputjes voor eerste F1-race 2024

De driedaagse Formule 1-wintertest in Bahrein is tot dusver pas twee keer stilgelegd. In beide gevallen ging het niet om technische problemen bij een van de auto's, maar om loszittende putdeksels bij het insturen van bocht 11. De coureurs rijden op dit punt vol over de kerbstones aan de buitenkant van de baan om meer snelheid mee te nemen door de linkerbocht en de banden ietwat te sparen. De grondeffect-vloeren zorgen er echter voor een behoorlijke belasting op de putdeksels, die daardoor op donderdag en vrijdag losraakten. Donderdag liepen Charles Leclerc en Lewis Hamilton schade op door over de putdeksel te rijden, vrijdag raakte gelukkig geen enkele auto beschadigd.

Wel zorgden beide incidenten voor rode vlag-situaties van meer dan een uur om de problemen met de putdeksels op te lossen. De FIA besloot daarom om een extra uur toe te voegen aan de tests op donderdag en vrijdag om de verloren tijd in te halen. Volgende week staat op het Bahrein International Circuit echter ook de eerste Formule 1-race van 2024 op het programma. Om een herhaling van de problemen te voorkomen, worden de afvoerputten op het circuit tussen het einde van de test op vrijdag en de eerste vrije training op donderdag gevuld met beton, zo heeft Motorsport.com vernomen. Zo hoopt men te voorkomen dat de putdeksels opnieuw losraken. Het afvoeren van regenwater lijdt hieronder, maar de verwachting is dat het tot en met het F1-raceweekend droog blijft in Bahrein.

Er worden ook alternatieve manieren genoemd om problemen met de putdeksels te voorkomen. Naar verluidt kijkt de FIA opnieuw naar beelden van de huidige test en eerdere tests en races in Bahrein om te zien of coureurs nu in bocht 11 meer het randje opzoeken qua track limits dan eerder het geval was. Afgaande op de poleronde van Max Verstappen in 2023 werd deze zeer wijde lijn eerder ook al gebruikt. Een van de geopperde opties is dat de FIA de witte lijn - die leidend is voor het bepalen van track limits - verplaatst om te voorkomen dat de coureurs over de bewuste putdeksels rijden. Zo'n ingreep deed de FIA afgelopen jaar al tijdens de Grand Prix van Qatar, toen bleek dat de Pirelli-banden niet tegen de herhaaldelijke klappen van de kerbstones bestand waren.