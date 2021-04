Britse BAFTA-nominatie voor Grand Prix van Bahrein 2020

De race van 29 november jl. op het Bahrain International Circuit dingt mee in de categorie sportverslaggeving. De nominatie zal ongetwijfeld te maken hebben met de zware crash van Romain Grosjean tijdens de race. Zijn Haas schoot in de eerste meters na de start van de baan, brak in tweeën en vloog in brand. Minutenlang was het onduidelijk wat er met Grosjean aan de hand was, maar uiteindelijk overleefde hij het ongeluk.

Het is overigens niet voor het eerst dat een Formule 1-race een BAFTA-nominatie krijgt: In 2004 kreeg de Grand Prix van Monaco die eer toebedeeld, in 2005 was de US Grand Prix aan de beurt, in 2006 gevolgd door de Grand Prix van Hongarije en weer een jaar later de Canadese GP. Tijdens die race had Robert Kubica een zwaar ongeluk. De nominatie van 2006 – met de eerste F1-zege voor Jenson Button – werd overigens ook verzilverd.

De Grand Prix van Bahrein krijgt concurrentie van de rugbywedstrijd tussen Engeland en Frankrijk: The Final of Autumn Nations Cup, de cricket-testmatch van Engeland tegen de West Indies en de London Marathon 2020.