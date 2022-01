B-teams horen niet in de Formule 1 thuis, stelt McLaren CEO

Zak Brown windt er in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2022 geen doekjes om. De CEO van McLaren Racing haalde eerder al uit naar de “gijzeling door de Formule 1-topteams” aangaande het budgetplafond, en stelde dat de teams zelf verantwoordelijk zijn voor de onduidelijke regelgeving en handhaving in de sport. De Amerikaan was daarmee echter nog niet aan het einde gekomen van zijn betoog. Ook de verregaande relatie tussen teams zoals Red Bull Racing en AlphaTauri, en Ferrari en Haas, neemt hij onder de loep. Het wordt tijd voor tien echte constructeurs, aldus Brown.

“De dreiging van A- en B-teams is nog altijd aan de orde. Het is van groot belang dat de handhaving van de sport aangescherpt wordt om dit te voorkomen”, aldus de Amerikaan op de website van het team. “De regels, zoals ze nu zijn, zijn zeer in het voordeel van B-teams, of klantenteams. Dat is niet in lijn met het principe van de F1: een groep echte constructeurs die elkaar onder gelijke voorwaarden bestrijden. De Formule 1 moet bestaan uit tien echte constructeurs, waarbij elk team - buiten het delen van de power unit en eventueel versnellingsbakken - alle onderdelen die prestatiegericht zijn zelf moet ontwerpen en produceren.“

“Op dit moment is het verschil in businessmodellen tussen de teams te groot. Het is nodeloos ingewikkeld om dezelfde set complexe reglementen op elk van deze teams toe te passen en effectief te handhaven. In deze nieuwe situatie met budgetplafonds zouden alle teams herkenbaarder moeten kunnen worden binnen een realistisch budget, zonder angst voor significante snelheidsverschillen doordat een team meer of minder kan uitgeven. Kort gezegd: de huidige situatie geeft B-teams de kans om overcompetitief te zijn ten opzichte van constructeurs, en A-teams om overcompetitief te zijn door de voordelen van het B-team. Zonder wijzigingen zou dat betekenen dat elk team met titelaspiraties een B-team moet hebben. Dat hoort niet bij de F1.”

“Kleine teams stemmen tegen hun eigen belangen in”

De samenwerking tussen teams houdt vaak niet op bij het uitwisselen van onderdelen. Ook politiek worden spelletjes gespeeld. De klantenteams gaan vaak - al dan niet vrijwillig - mee met de mening van hun leverancier. Ook dat vindt Brown maar niks: “De druk die het A-team bij een stemming uitoefent op hun B-teams komt niet overeen met het doel van een eerlijke competitie op basis van eerlijke teamprestaties. Zoals ik al eerder gezegd heb - en deze teams zullen het niet toegeven - zijn er momenten waarop kleinere teams tegen hun eigen belangen in stemmen om het A-team tevreden te stellen.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Foto: Steven Tee / Motorsport Images