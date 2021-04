Kunstenaar maakt standbeeld van iconische foto Senna

Op zaterdag had Senna op Estoril al zijn eerste pole-position gepakt. Een dag later reed de Braziliaan de concurrentie aan flarden: nummer twee Michele Alboreto finishte op ruim een minuut achterstand. Iconisch beeld van dat weekend is de foto van Senna die na de eerste vrije training op vrijdag naast zijn kapotte Lotus 97T zit. Van dat moment heeft Oz – eerder al verantwoordelijk voor een standbeeld van Bruce McLaren – nu een bronzen sculptuur gemaakt.

Herbeleef de overwinning van Senna op Estoril: 1 / 22 Foto door: Sutton Images Senna in opperste concentratie 2 / 22 Foto door: Sutton Images Voor aanvang van de race 3 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 4 / 22 Foto door: Motorsport Images Senna vertrekt vanaf pole 5 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 6 / 22 Foto door: Motorsport Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 7 / 22 Foto door: Motorsport Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 8 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 9 / 22 Foto door: Motorsport Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 10 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 11 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 12 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 13 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 14 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 15 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 16 / 22 Foto door: Sutton Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 17 / 22 Foto door: Motorsport Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 18 / 22 Foto door: Motorsport Images Ayrton Senna (Lotus 97T) 19 / 22 Foto door: Motorsport Images Senna op het podium met Michele Alboreto (l) en Patrick Tambay (r) 20 / 22 Foto door: Motorsport Images Senna op het podium met Michele Alboreto (l) en Patrick Tambay (r) 21 / 22 Foto door: Sutton Images Senna op het podium met Patrick Tambay (r) 22 / 22 Foto door: Renault