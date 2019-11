Het mysterie van de foto van Senna in een #11 Lotus ontrafeld

Dat bleek afgelopen week weer eens, toen er ophef ontstond rond de poster voor het Senna Fan Festival in Sao Paulo. De Formule 1 kondigde een speciaal evenement aan ter ere van de iconische Braziliaan, in de week voor de Grand Prix van Brazilië op Interlagos. Onder meer zijn Toleman TG184 uit 1984 en de Lotus 97T uit 1985 geven acte de présence.

Op de poster voor het Senna Tribute-evenement is gebruikgemaakt van de fameuze kleurstelling van de helm van Senna. Die is gecombineerd met zijn F1-bolide uit 1985, maar dan zonder de logo’s van een sigarettenmerk.

Ayrton Senna Sao Paulo Fan Festival-poster Foto: Formula 1

Een scherp oplettende fan constateerde echter dat het niet gaat om de #12 waarmee Senna in zijn Lotus-jaren racete, maar de #11 (zie foto bovenaan dit artikel). Diverse fans, maar ook blogs en journalisten, gebruikten deze illustratie om uit te halen naar Formule 1-eigenaar Liberty Media, door te beweren dat ze Senna in een wagen hebben getekend waarin hij nooit heeft gereden.

Als reactie op die kritiek reageerde het F1 Media-kanaal via Twitter met een kopie van de foto die gebruikt is: Senna achter het stuur van een zwart-gouden Lotus mét startnummer 11.

Uit foto’s van de Braziliaanse Grand Prix in 1985 blijkt dat Senna met startnummer 12 reed, dus toen kan de foto niet genomen zijn. De plaat zou echter wel op de racedag geschoten zijn, dus het zou mogelijk om de warm-up gaan. Uit nadere analyse van de foto blijkt echter dat hij helemaal niet uit het betreffende weekend komt. De John Player Special-logo’s op de achtervleugel waren namelijk heel anders dan tijdens de Braziliaanse race in 1985 (zie hieronder). Bovendien gebruikte Senna gele handschoenen in plaats van de rode waarmee hij zijn eerste Lotus-seizoen in actie kwam.

Ayrton Senna, Lotus 97T Renault Foto: Motorsport Images

Een groot deel van het fotoarchief is gedigitaliseerd. Foto’s worden geüpload en gerangschikt op basis van een origineel filmrolletje, terwijl er niet altijd veel informatie beschikbaar is over de locatie en datum. Dat betekent dat sommige foto’s op basis van een beperkte hoeveelheid informatie en soms een goede gok aan een bepaald evenement gekoppeld zijn.

De foto van Senna in de #11, wat in feite een interim 97T-98T was, werd daarom toegevoegd aan de digitale map van de Grand Prix van Brazilië 1985. Na verder onderzoek en vergelijking met andere foto’s uit het archief blijkt dat deze foto afkomstig was van de pre-season test in Brazilië 1986 en genomen is door Steven Tee. De foto werd gemaakt vanaf het dak van de toren van de wedstrijdleiding op het circuit van Jacarepagua in Rio. Uit onderzoek blijkt ook dat de #11 in 1985 eenmaal prijkte op de cover van het Autosport-magazine. Nog meer bewijs dat Senna wel met dat startnummer heeft gereden.

Autosport-cover uit 1985 Foto: Autosport

Dat onderstreept een kort zinnetje in het Autosport-magazine waarop de #11 van de Rio-test prijkt: "Ayrton Senna testte kortstondig met de nieuwe Lotus 97T op Donington Park, voordat wagen en coureur afreisden naar de Formule 1-test in Rio."