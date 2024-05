Ayrton Senna is dit weekend alom aanwezig op de baan waarop later op zondag de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden wordt. Van de track run voor Senna en de dag voor hem verongelukte Roland Ratzenberger op donderdag tot de demonstratie met Senna’s McLaren uit 1993 op zondag. Van de helm van Pierre Gasly tot de balaclava van Charles Leclerc. En van een immense muurschildering op het gebouw waarin zich de Paddock Club bevindt tot de nog altijd groeiende hoeveelheid Braziliaanse vlaggen aan de hekken bij Tamburello. “Dit is de Senna Grand Prix”, merkt iemand in het mediacentrum op.

In de motorhome van McLaren heeft Motorsport.com een afspraak met Lalalli en Bianca Senna, twee nichtjes van Ayrton. “Het is altijd een beetje eng om terug te gaan naar de plek waar het ongeluk plaatsvond”, vertelt Lalalli, die achter de prachtige sculpturen van Ayrton zit, over hoe het is om dit weekend in Imola te zijn. “Dat is altijd erg emotioneel en ik ben er van tevoren ook steeds een beetje nerveus voor.”

“Maar ik ben verrast door de goede energie die hier heerst, en hoeveel eerbied er is voor Ayrton en alles waar hij voor stond”, vervolgt ze. “Hierdoor is een plek van pijn voor mij een plek van hoop geworden. En zoiets is niet eenvoudig om voor elkaar te krijgen. Daar moet heel wat voor gebeuren. Want wat hier gebeurd is, heeft mijn familie een trauma bezorgd. Maar ondertussen is dit ook de plek aan het worden waar iedereen naartoe gaat om Ayrton te eren.”

“En een track run zoals Sebastian die organiseerde en waaraan alle coureurs meededen, helpt ook om het gevoel te veranderen naar iets wat meer gericht is op de toekomst”, aldus Lalalli. “We delen alles wat hier gebeurt met de familie thuis, waaronder mijn oma, de moeder van Ayrton. Zij zijn ook diep geraakt door alles wat er gedaan wordt en gezegd wordt over Ayrton. Het is onbeschrijfelijk hoe groot het is wat hier plaatsvindt.”

De door Sebastian Vettel georganiseerde track run in Imola. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Een dubbel gevoel”, zegt Bianca, die CEO is van Senna Brands. “Aan de ene kant is het onmogelijk om het vreselijke ongeluk te vergeten dat hier heeft plaatsgevonden, en het enorme leed dat dit ons als familie heeft bezorgd. Aan de andere kant is het een bijzonder gevoel dat mensen dertig jaar later niet alleen nog steeds weten wie Ayrton is, maar dat hij ook nog altijd voor veel mensen heel belangrijk is. Iedereen die we hier tegenkomen en spreken - monteurs, engineers en coureurs die nog niet eens geboren waren toen Ayrton zijn ongeluk had - heeft veel bewondering voor hem. Het laat zien hoe belangrijk zijn nalatenschap is.”

Bianca heeft lovende woorden voor Sebastian Vettel, de initiatiefnemer voor de track run op donderdag. “Toen hij met het idee bij ons kwam, was ik erg verbaasd maar ook trots. Ik had zoiets van: wil je dat echt doen? Ik heb in de Formule 1 gewerkt, dus ik weet hoe lastig het is om iets gedaan te krijgen bij een Grand Prix, aangezien je overal toestemming voor moet krijgen. Maar hij vond het belangrijk om iets speciaals te organiseren. Hij was heel nauw betrokken bij het hele proces, net als wij. Ik heb hem donderdag gezegd dat ik geen woorden heb voor hoe blij en dankbaar we zijn dat hij dit voor mijn oom heeft gedaan. Het was heel mooi en speciaal om hier getuige van te zijn.”

Er wordt dit jaar op verschillende momenten stilgestaan bij het feit dat Ayrton dertig jaar geleden is overleden. Zo was er op de sterfdag een Senna Day op het circuit van Interlagos en was er vorige week een demonstratie met Senna-auto’s tijdens de Monaco Historic Grand Prix, waar Bruno aan deelnam. Dat er dertig jaar na dato nog altijd zoveel aandacht is voor Ayrton, doet de familie goed. Lalalli: “Toen het vijf jaar, tien jaar en vijftien jaar geleden was, waren we nog heel erg bezig met wat we verloren hebben. Maar nu het dertig jaar geleden is, ben je meer bezig met wat er gebleven is en wat eruit voort is gekomen. Zijn legacy lijkt een nieuw niveau te hebben bereikt en er zijn nieuwe generaties die hem nu leren kennen, waardoor het voelt alsof de impact van Ayrton blijvend is. Daarom hebben we het ook over het vieren van Senna’s erfenis. Alles wat er opgebouwd is in zijn naam en wat het Ayrton Senna Institute bereikt heeft, is naar onze mening iets wat gevierd mag worden. Het is een prestatie waar we trots op zijn.”

“Senna Brands is nog steeds aan het groeien”, ziet Bianca. “Ayrtons boodschap dat als je een droom hebt, je die na moet jagen en nooit op mag geven, is tijdloos. Het is een boodschap die iedereen aanspreekt. Ik denk dat Ayrton hierdoor nog altijd zo belangrijk en groot is.” Dat Ayrton Senna nog altijd over de hele wereld bekend is, is van groot belang voor het Ayrton Senna Institute, de organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in Brazilië. Een deel van de inkomsten is immers afkomstig uit de opbrengsten van de merchandiseverkoop. “Zo kunnen we kansen blijven geven aan nieuwe generaties in Brazilië”, benoemt Bianca het meest belangrijke aspect. “Kansen om een droom te kunnen hebben en voor die droom te kunnen vechten. Want helaas zijn er in Brazilië nog altijd grote problemen op het gebied van onderwijs. We hebben nog veel werk te doen, maar we zijn trots dat we al 36 miljoen kinderen in meer dan 30.000 gemeenten hebben kunnen helpen en meer dan 300.000 docenten hebben kunnen trainen. En het effect daarvan is langdurig, want een individu heeft zijn hele leven profijt van beter onderwijs.”

Er staan dit jaar nog meer Senna-eerbetonen op stapel. “We hebben een grote verrassing in petto voor de Grand Prix van Monaco”, laat Bianca weten. “Daarna komt het Silverstone Festival, waar de meeste van Senna’s auto’s te zien zullen zijn en over het hele weekend 200.000 mensen verwacht worden. En de Formule 1-race in Brazilië wordt natuurlijk ook een erg belangrijk evenement voor ons. Er komt dus nog meer aan.”

Ondanks al het moois is 2024 ook een emotioneel zwaar jaar voor de Senna-familie. Bianca: “Zoals ik zei, het is een dubbel gevoel. We mogen trots zijn, maar het raakt ons ook op een plek waar het nog steeds pijn doet. Dat maakt het zwaar. Ik zou liever hebben gehad dat hij vandaag nog bij ons was en dan misschien minder bekend was geweest. Maar het is mooi om te zien dat uit iets heel naars iets heel goeds is gekomen. Dat is waar het uiteindelijk om draait, want we kunnen niet veranderen wat er gebeurd is, maar we kunnen wel iets veranderen aan hoe we ermee omgaan en een betere plek proberen te maken van deze wereld.“

Lalalli voegt toe: “Dertig jaar geleden dacht mijn oma dat niemand aan Senna zou blijven denken. Maar nu zijn we dertig jaar verder en vinden er over de hele wereld eerbetonen plaats. We hadden dit nooit durven denken. Het is geweldig dat hij een blijvende plek in de harten van de mensen heeft gekregen.”