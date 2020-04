Senna’s iconische openingsronde nu te dragen als armband

Op een drijfnat Donington Park, in de wetenschap dat deze omstandigheden het kwaliteitsverschil tussen zijn McLaren en de dominante Williamsen teniet deden, zette Senna een fenomenale openingsronde neer. De Braziliaan reed na de start kortstondig op de vijfde plaats maar accelereerde bij het uitkomen van Redgate voorbij Michael Schumacher en ging op weg naar de Craner Curves voorbij aan de Sauber van Karl Wendlinger.

Luttele seconden later moest Damon Hill er in McLeans aan geloven voor de tweede plaats, waarna Senna met een inhaalactie op Alain Prost in de Melbourne Hairpin de leiding veroverde. Dit dominante optreden in de regen wordt door menig liefhebber liefkozend ‘Lap of the Gods’ genoemd. Voor velen is dit het ultieme bewijs van het ongelofelijke talent van de Braziliaan.

Nu is er goed nieuws voor fans van Senna of van Formule 1-historie in het algemeen. Er worden namelijk speciale armbanden geproduceerd van een van de elementen die een cruciale rol speelde in de indrukwekkende opmars: de banden van de McLaren van Senna.

Sinds 2016 produceert het in Monaco gevestigde Mongrip unieke armbanden met daarin gebruikte Formule 1-racebanden verwerkt. Deze armbanden worden in Italië volgens een uniek gepatenteerd proces geproduceerd om het rubber te veranderen in mooie sieraden. De organisatie wordt gerund door oprichter Giancarlo Medici, met toerwagencoureur Augusto Farfus als businesspartner.

Het bedrijf analyseert de compound van elke band die binnenkomt en maakt daar een armband van. Het meest prestigieuze product is de Mongrip Legend, gecreëerd als eerbetoon aan de magische ronde van Senna. Deze armband beschikt over een 18 karaats rosé gouden sluiting met het fameuze Senna S-logo. Het meest fascinerende aan het geheel is dat het gemaakt is van een van de Goodyear-banden die Senna die bewuste dag onder zijn bolide gemonteerd had.

Medici zocht voor dit project contact met diverse F1-memorabilia-verzamelaars om een van de banden te achterhalen, met het idee om er een armband van te maken. Vervolgens legde hij het voor aan, en kreeg toestemming van de familie van Senna. Er zijn slechts 161 stuks geproduceerd, overeenkomstig met het aantal Formule 1-races waarin de Braziliaan aan de start stond.

De armband resulteerde in een samenwerking met de familie Senna. Zijn neefje Bruno is onder de indruk van de wijze waarop een van de banden van zijn oom is gebruikt: “Wat me het meeste raakt, is dat ze in staat zijn geweest om een van de meest iconische racebanden die ooit door Senna in de F1 gebruikt zijn op te sporen. De Grand Prix van Donington Park 1993 is onmiskenbaar een van de meest spectaculaire optredens van Ayrton. Ik heb veel objecten die me doen denken aan mijn oom maar niets zo bijzonder als deze armband.”

Het prijskaartje van 4.400 euro mag er zijn, al is het uniek om elke dag iets van die unieke race te kunnen dragen.

Meer informatie over de armband en Mongrip vind je op www.mongrip.com.

De armband in beeld:

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble