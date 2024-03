Komatsu ziet vooruitgang bij Haas F1: "Behoorlijk tevreden"

Voor Haas F1 draaide het bij de testdagen in Bahrein vooral om het aanpakken van het bandenprobleem waar het team in 2023 mee kampte. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg waren toen over één ronde wel snel, maar vielen in de race hard terug door de te hoge bandentemperatuur en gebrek aan grip als gevolg. In Bahrein focuste Haas zich vooral op de lange runs om te zien of het probleem verholpen was en experimenteerde het met afstellingen om het probleem ook beter te begrijpen.

In de eerste twee races van het seizoen is gebleken dat de snelheid van de VF-24 nog niet geweldig is, maar voor de coureurs was het duidelijk makkelijker om hetzelfde tempo vast te houden. Teambaas Ayao Komatsu is positief gestemd door deze ontwikkelingen. "We hebben ons bij de testdagen op onze grootste zwakte van vorig jaar geconcentreerd: ons racetempo", zegt Komatsu. "Na de eerste races op twee heel andere circuits en onder heel andere omstandigheden, zijn we behoorlijk tevreden dat we een stap vooruit hebben gezet, zowel qua auto als afstelling. Totdat we vier races hebben gereden op vier verschillende circuits met verschillende banden en klimaten, kunnen we geen concrete conclusie trekken. Bahrein en Jeddah zijn twee heel verschillende circuits en in beide races hebben we sterk gepresteerd. Dat is zeer positief."

In Bahrein bleef de Amerikaanse renstal puntloos, maar in Saudi-Arabië schreef het een punt bij dankzij Hülkenberg en het sterke teamwerk van Magnussen. Laatstgenoemde kreeg de opdracht om het veld achter zich op te houden en slaagde daarin, waardoor Hülkenberg ondanks een pitstop voor die groep terechtkwam en zo naar P10 kon rijden. "Het was ontzettend belangrijk om in Saudi-Arabië een punt te scoren", stelt Komatsu. "Na de testdagen wisten we dat we met minstens vier andere teams om de laatste punten zouden strijden. Na de Grand Prix van Bahrein was ik niet helemaal tevreden, aangezien ik het gevoel had dat we onszelf met een betere strategie de beste kans hadden kunnen geven. In Jeddah deden we dat door de strategie te maximaliseren door Kevin een gat voor Nico te laten creëren", aldus de teambaas, die in de VF-24 een 'sterke auto' ziet wat betreft constantheid van de rondetijden.

Uitdaging in Melbourne

Volgende week volgt een andere uitdaging in de vorm van het Albert Park-circuit in Melbourne. "Het is opnieuw een heel ander circuit", weet Komatsu ook. "Het downforceniveau is weer zoals in Bahrein, maar verder dan dat is het een heel andere baan. In Bahrein draait het meer om de tractie, in Melbourne is het meer een mix." Wel blijft Haas F1 zich focussen op het racetempo. "De bandenslijtage zal niet zo laag zijn als in Jeddah of zo hoog als in Bahrein, dus ergens in het midden."

Voor dat weekend neemt bandenleverancier Pirelli de drie zachtste compounds mee, iets waar Komatsu ook nog de nodige uitdaging in ziet. "In het verleden hadden we moeite om de [C5-]banden aan de praat te krijgen tijdens de kwalificatie, dus het wordt interessant. Een andere grote factor is de graining van de banden, wat voorheen onze bandenslijtage domineerde. Tot nu toe hebben we dit jaar nog geen last gehad van graining, dus dit wordt weer een nieuwe uitdaging voor ons dit weekend."