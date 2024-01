Komatsu twijfelt niet aan toewijding Gene Haas: "Hij is heel betrokken"

Als opvolger van Guenther Steiner moet Ayao Komatsu de Amerikaanse renstal naar voren helpen. Haas worstelt al jaren om goede resultaten te behalen en daar is Gene Haas nu wel klaar mee. Komatsu kan het in ieder geval wel vinden met de Amerikaanse teameigenaar. "Gene is prima. Hij is heel enthousiast", omschrijft de Japanner zijn werkgever. "Hij begrijpt misschien niet alle details van een Formule 1-team, maar hij geeft me in ieder geval een duidelijke verwachting van wat hij van dit team wil. Hoe we dat bereiken, dat is aan mij en alle andere jongens. Ik kan het niet alleen en dat ben ik ook niet van plan. Ik heb alle mankracht nodig, maar ik weet in ieder geval wat hij wil, dat is vrij duidelijk."

In Gene Haas ziet Komatsu wel een heel ander soort teameigenaar dan het geval was bij zijn vorige werkgevers. "Hij is heel betrokken en zeer enthousiast. Een van de verschillen die ik opmerkte toen ik hier kwam... In mijn vorige team, dat verschillende eigenaren heeft gehad, waren ze totaal niet geïnteresseerd", doelt hij op Renault, nu Alpine. "Voor hen was het een investering, ze gaven niks om de racekant van het verhaal. Ze waren alleen geïnteresseerd in de track days met oude F1-auto's. Eerlijk gezegd gaven ze er niks om. Dat was heel teleurstellend. Maar het was een van de verfrissendste dingen toen ik hier in 2016 kwam, hoe gepassioneerd Gene Haas was. Ik herinner me nog dat we in de wintertest een bepaald probleem met de auto hadden. Hij keek in de garage naar het onderdeel omdat hij geïnteresseerd is in de hardware en het mechanische gedeelte, dus hij was heel geïnteresseerd om te weten wat er fout was gegaan. Het is goed dat deze eigenaar gepassioneerd is in waar hij in investeert."

Haas benadrukte onlangs dat hij niet meer wil dat zijn team onderaan eindigt in de Formule 1. Hij wil orde op zaken stellen en vooruitgang zien. Of dat inhoudt dat hij ook meer op de voorgrond zal treden? "Dat denk ik niet", aldus Komatsu. "Hij heeft in ieder geval een actievere interesse in het team en daar ben ik erg blij mee. Maar [meer] publieke aanwezigheid? Dat denk ik niet. Dat is niet iets waar hij zich mee bezighoudt."

De vetrokken teambaas Steiner liet regelmatig blijken dat hij niet blij is met het gebrek aan investeringen in het team. Haas zelf zag het anders: hij wil de prestaties met het huidige budget juist zien te maximaliseren. Het leidt tot vragen of Haas wel genoeg toegewijd is om successen te behalen, maar volgens Komatsu zit dat wel goed. "Ja, anders had ik deze baan niet aangenomen", geeft hij aan. "Het is onze verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid om te maximaliseren wat we hebben en dan Gene onderweg betrokken te houden, zodat hij begrijpt wat er nodig is om bepaalde doelen die hij heeft te bereiken. Hij is absoluut toegewijd. Het is voor hem ook een enorme stap om deze koerswisseling door te voeren. Guenther heeft een grote rol gespeeld in het van de grond krijgen van het team. Als hij niet toegewijd was, waarom zou hij het dan doen?" Of Haas geduldig genoeg zal zijn voor Komatsu? "Ik denk het. Nogmaals: het hoort bij mijn werk om Gene te betrekken en te laten begrijpen waar we hier mee te maken hebben."