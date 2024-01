Komatsu, nieuwe teambaas Haas F1: "Ben hier niet om Steiner na te doen"

Met het vertrek van Guenther Steiner bij Haas F1 verliest het team na acht jaar haar vaste leider. Het contract van de Zuid-Tiroler werd niet verlengd en dus moet Ayao Komatsu, voorheen nog trackside engineering director van het Amerikaanse team, het stokje overnemen. Steiner groeide in de paddock uit tot een cultheld door zijn ongezouten meningen en uitspraken. Komatsu geeft toe dat hij Steiner in die zin niet kan opvolgen. "Ik probeer niet om een Guenther Steiner te zijn", zegt Komatsu. "Hij is een heel ander persoon. Ik ben hier niet om Guenther Steiners karakter te vervangen. Hij is, zoals je weet, heel anders. Hij heeft heel andere sterke en zwakke punten dan ik, dus ik probeer niet om iemand anders te zijn. Gene [Haas] weet dat ook en als Gene in dat opzicht een vervanger wilde voor Guenther, dan had hij wel iemand anders aangenomen. Ik begrijp dat Gene iets anders wilde, dus ik probeer om de beste versie van mezelf te zijn in plaats van proberen iemand anders te zijn."

Zo is Komatsu dus duidelijk over het feit dat hij de zaken op zijn eigen manier zal aanpakken. Hij heeft daarbij wel een duidelijk doel voor ogen: het maximale uit de Haas-operatie halen. "Ik concentreer me natuurlijk op verbetering", stelt hij. "Ik wil graag denken dat ik correct genoeg ben en ik wil graag zeggen dat ik beleefd genoeg ben. Ik ben redelijk direct, denk ik, en dan transparantie, eerlijkheid: ik doe niet aan politiek. Ik geloof dat als je de juiste intentie hebt, als je motivatie duidelijk is om het beste uit het team te halen, dat het tot de mensen doordringt en dat het mensen echt kracht geeft en samenbrengt."

Komatsu is pas recentelijk benoemd tot teambaas en is in die taak begonnen met het analyseren van de zwakke en sterke punten van het team. Om een duidelijk beeld te krijgen van waar de verbeteringen te boeken zijn, is de Japanse ingenieur van plan om zo veel mogelijk personeelsleden te spreken. "Ik ga naar Italië om alle ontwerpers en aerodynamici die we daar hebben te ontmoeten", legt hij zijn plannen uit. "Ik moet mijn begrip op dat vlak zien te vergroten. Wat zijn de voornaamste problemen? Hoe kunnen we dat verbeteren? Ik heb hier [Banbury] al wat mensen gesproken, maar het is niet zo dat ik al iedereen gesproken heb. Ik wil dus graag wachten totdat ik iedereen gesproken heb. Dan moeten we de koppen bij elkaar steken en formuleer ik een overzicht, in plaats van dat ik zeg: 'Oké, in de afgelopen drie dagen heb ik dit vastgesteld', wat misschien geen juiste weergave is."

Investering zou niet direct helpen

Komatsu heeft sinds zijn rolverandering bij Haas nog geen conclusies kunnen trekken, maar ziet wel al een duidelijk focuspunt voor de renstal. Hij oordeelt namelijk dat de communicatie tussen de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en Italië beter kan. "Als je met een blanco vel begint, dan ga je natuurlijk niet een F1-team oprichten met twee gescheiden fabrieken in het VK en Italië. Maar dat is wel hoe wij zijn begonnen. In 2016, 2017 en 2018 bood dat voordelen om [het project] van de grond te krijgen. Dan verandert het landschap natuurlijk en zijn er bepaalde regelwijzigingen, dus het team moet zich ontwikkelen. Dit soort dingen moeten we constant beoordelen. Maar nogmaals: als je mij zou vragen of het ideaal is dat we hier een kantoor hebben in het VK en een in Italië, [dan zeg ik] nee. Maar is dat een belangrijke beperking? Nee. Kunnen we beter? Absoluut, ja. Dat is dus ook waar ik me op concentreer. Als we het maximale halen uit de manier waarop we zijn opgezet, en als dat dan 'juist, we kunnen niets beter doen met de manier waarop we zijn opgezet' wordt, dan kunnen we het hebben over [dingen veranderen]."

Iets waar Steiner kritisch op was, was het gebrek aan investering in het team. Hij had het gevoel dat het team wel extra geld kon gebruiken om stappen te zetten, maar Haas zelf ziet het vooral als het maximaliseren van het geld dat nu in het team gestopt wordt. Komatsu weet dat andere teams veel investeringen doen, maar denkt niet dat zo'n extra zakcentje het team direct vooruit zal helpen. "Het is een heel zware business, maar ik ben nog steeds zeer positief over wat we kunnen doen met wat we nu hebben."

"Als we dan de huidige opzet verbeteren, zullen bepaalde zaken vrij duidelijk worden die ons kunnen doen besluiten van 'oké, we moeten op deze manier een beetje afwijken van ons oorspronkelijke model en we moeten misschien op deze manier investeren'", vervolgt Komatsu. "Dat komt vanzelf wel, dat hoeven we niet te forceren. Ik ben hier niet om alles op zijn kop te zetten. Dan kunnen we niet meer werken en zullen we stoppen. Zelfs al hadden we nu meteen een enorme investering, zouden we nog niet goed functioneren en zouden we die investering niet goed gebruiken. We moeten dus organisch groeien. We stonden niet waar we hoorden te staan in 2023. Daarom is ook besloten om dingen te veranderen. Maar je kunt dan niet plots voor een enorme sprong gaan, want dat wordt 2024 een complete ramp. We moeten het team dus verbeteren in 2024. Ik zie het als een overgangsfase en wat we in de loop van het jaar ook leren, ik weet zeker dat dat ons zal helpen om heel duidelijk te bepalen wat we over vijf, acht of tien jaar gaan doen."