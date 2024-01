Komatsu: "Nieuwe Haas F1-bolide past beter bij rijstijl Magnussen"

Waar Nico Hülkenberg regelmatig het maximale uit de Haas VF-23 leek te halen, was dat niet het geval voor Kevin Magnussen. De karakteristieken van die auto pasten niet goed bij de rijstijl van de Deen, die een auto wil hebben die makkelijker snelheid kan meenemen in de bochten. De VF-23 verloor juist stabiliteit op het moment dat er geremd en ingestuurd moet worden. Daardoor paste deze beter bij de 'V-stijl' aanpak van Hülkenberg, die iets meer in een rechte lijn remt, dan scherp instuurt en vervolgens accelereert.

Magnussen gaf vorig jaar al aan dat er een verschil zit in die V-stijl en zijn eigen stijl. Bij Haas wist men dus waar het in de winter aan moest werken voor 2024. Nieuwe teambaas Ayao Komatsu, die de taken overneemt van Guenther Steiner, is ervan overtuigd dat Magnussen de gevolgen van de aanpassingen zal voelen. "Ik zou niet zeggen dat het helemaal verdwenen is, dat gaat wat ver", zegt Komatsu, gevraagd naar de problemen waar Magnussen mee kampte. "Maar we hebben het zeker verbeterd. Hij is een coureur die goede stabiliteit nodig heeft bij het ingaan van de bochten, evenals een constante wegligging door een bocht."

Komatsu stelt dat hij een goede werkrelatie heeft met beide coureurs van zijn team. Na jaren van tegenvallende prestaties hoopt Gene Haas dat zij de weg naar voren kunnen inzetten, iets wat volgens Komatsu mogelijk is als de coureurs en Komatsu zelf eerlijk naar elkaar blijven. "Ik ken Kevin natuurlijk al een aantal jaren", geeft de Japanner aan. "Ik genoot echt van de samenwerking met Nico vorig jaar. Daarvoor kende ik hem nog niet, alhoewel hij - toen ik nog bij Lotus werkte - langskwam om een zitje te passen. Ik weet niet meer welk jaar dat was, maar hij herinnert zich dat ook nog. Ze weten allebei dat ik vrij rechttoe rechtaan ben. Ik zeg wat ik denk. Niet op een agressieve manier, maar gewoon geen onzin want we hebben geen tijd te verliezen. Zij weten dus hoe ik erin sta en hoe zij erin staan en we werken goed samen. We begrijpen elkaars sterke en zwakke punten best goed. We hebben open en transparante gesprekken, dus daar ben ik blij om."