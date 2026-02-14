Komatsu na F1-wintertest Bahrein: Haas stabiele middenmoter

Lachende gezichten vrijdagavond in de garage van het Haas F1 Team. De kleine Amerikaanse stal kijkt bijzonder tevreden terug op de driedaagse wintertest in de woestijn van Bahrein.

Het team legde 390 ronden af (200 voor Oliver Bearman, 190 voor Esteban Ocon) en schaarde zich qua tijden in het middenveld (Bearman P8, Ocon P10). Het zegt natuurlijk allemaal nog niet veel, maar teambaas Ayao Komatsu is tevreden. "Vier teams steken er duidelijk bovenuit. Daarachter zit een grote groep in het middenveld – en wij bevinden ons ergens in die groep."

"Een sterk signaal voor een van de kleinste teams op de grid", stelt de Japanner. "Zeker gezien het vele werk dat de regelrevolutie met zich meebrengt. Een exacte rangorde opmaken blijft echter vrijwel onmogelijk, aldus Komatsu. Verschillende motorinstellingen, uiteenlopende brandstofhoeveelheden en vooral het ingewikkelde energiemanagement maken echte vergelijkingen lastig.

Nauwe samenwerking met Ferrari

Haas blijft gebruikmaken van de Ferrari-krachtbron waar het al sinds 2016 op vertrouwt. De integratie van die motor is dit jaar aanzienlijk lastig geworden, vervolgt Komatsu. Waar de motor vroeger 'plug-and-play' werd aangeleverd, vraagt het huidige systeem om intensieve samenwerking. "We moeten veel nauwer samenwerken – met Ferrari, met de coureurs en met de chassis- en race-engineers", denkt Komatsu. "Het vraagt om een veel grotere teaminspanning dan vroeger."

Toch benadrukt Komatsu dat de schaal van de operatie de ontwikkeling niet heeft afgeremd. Integendeel: het team heeft volgens hem juist efficiënte stappen gezet. Vooral over de planning en de uitvoering van het testprogramma is de teambaas tevreden. "De shakedown in Fiorano was monumentaal, gevolgd door een snelle omschakeling richting de shakedownweek in Barcelona."

Ayao Komatsu is buitengewoon tevreden met de eerste testweek van het nieuwe F1-seizoen. Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Daar reed Haas op de eerste dag al 154 ronden – uitzonderlijk veel voor het team. Een technisch probleem dat op de tweede testdag in Barcelona opdook, werd juist dankzij die hoge kilometerstand vroeg ontdekt. "Als we op maandag niet zoveel hadden gereden, hadden we dat probleem misschien pas hier in Bahrein gevonden", denkt Komatsu. Volgens hem heeft het team geen cruciale stappen overgeslagen: eerst betrouwbaarheid en kilometers, daarna stabiliteit in het power-unit-management en vervolgens grotere set-up- en aeroprogramma’s. In de volgende testfase verschuift de focus naar verfijning.

De eerste balans voor Haas is in elk geval positief: geen verloren testdagen, een solide kilometerproductie en een plek in het drukke middenveld. Voor een klein team in een jaar van grote reglementswijzigingen geldt dat al als een belangrijk succes.

