Komatsu na F1-wintertest Bahrein: Haas stabiele middenmoter
Haas F1-teambaas Ayao Komatsu kijkt terug op een geslaagde eerste wintertest in Bahrein. Het team positioneert zich in het middenveld en boekt vooruitgang door zich aan een strak schema te houden.
Lachende gezichten vrijdagavond in de garage van het Haas F1 Team. De kleine Amerikaanse stal kijkt bijzonder tevreden terug op de driedaagse wintertest in de woestijn van Bahrein.
Het team legde 390 ronden af (200 voor Oliver Bearman, 190 voor Esteban Ocon) en schaarde zich qua tijden in het middenveld (Bearman P8, Ocon P10). Het zegt natuurlijk allemaal nog niet veel, maar teambaas Ayao Komatsu is tevreden. "Vier teams steken er duidelijk bovenuit. Daarachter zit een grote groep in het middenveld – en wij bevinden ons ergens in die groep."
"Een sterk signaal voor een van de kleinste teams op de grid", stelt de Japanner. "Zeker gezien het vele werk dat de regelrevolutie met zich meebrengt. Een exacte rangorde opmaken blijft echter vrijwel onmogelijk, aldus Komatsu. Verschillende motorinstellingen, uiteenlopende brandstofhoeveelheden en vooral het ingewikkelde energiemanagement maken echte vergelijkingen lastig.
Nauwe samenwerking met Ferrari
Haas blijft gebruikmaken van de Ferrari-krachtbron waar het al sinds 2016 op vertrouwt. De integratie van die motor is dit jaar aanzienlijk lastig geworden, vervolgt Komatsu. Waar de motor vroeger 'plug-and-play' werd aangeleverd, vraagt het huidige systeem om intensieve samenwerking. "We moeten veel nauwer samenwerken – met Ferrari, met de coureurs en met de chassis- en race-engineers", denkt Komatsu. "Het vraagt om een veel grotere teaminspanning dan vroeger."
Toch benadrukt Komatsu dat de schaal van de operatie de ontwikkeling niet heeft afgeremd. Integendeel: het team heeft volgens hem juist efficiënte stappen gezet. Vooral over de planning en de uitvoering van het testprogramma is de teambaas tevreden. "De shakedown in Fiorano was monumentaal, gevolgd door een snelle omschakeling richting de shakedownweek in Barcelona."
Ayao Komatsu is buitengewoon tevreden met de eerste testweek van het nieuwe F1-seizoen.
Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Daar reed Haas op de eerste dag al 154 ronden – uitzonderlijk veel voor het team. Een technisch probleem dat op de tweede testdag in Barcelona opdook, werd juist dankzij die hoge kilometerstand vroeg ontdekt. "Als we op maandag niet zoveel hadden gereden, hadden we dat probleem misschien pas hier in Bahrein gevonden", denkt Komatsu. Volgens hem heeft het team geen cruciale stappen overgeslagen: eerst betrouwbaarheid en kilometers, daarna stabiliteit in het power-unit-management en vervolgens grotere set-up- en aeroprogramma’s. In de volgende testfase verschuift de focus naar verfijning.
De eerste balans voor Haas is in elk geval positief: geen verloren testdagen, een solide kilometerproductie en een plek in het drukke middenveld. Voor een klein team in een jaar van grote reglementswijzigingen geldt dat al als een belangrijk succes.
Bekijk hier de laatste F1-update
Bekijk: F1-update: Max Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Komatsu na F1-wintertest Bahrein: Haas stabiele middenmoter
Zo monitort de FIA een F1-race: Achter de schermen bij RaceWatch
Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven
Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen
Jack Doohan mikt op ELMS in 2026 met oog op F1-rentree in 2027
Haas F1-teambaas geeft toe: "Hadden meer van Ocon verwacht"
Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties